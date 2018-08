Rhinow

Die Sommerferien sind vorüber. Heute geht es wieder in die Schule. Im Havelland beginnt damit für rund 1550 Erstklässler ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben heute ihren ersten Unterrichtstag. In den Reigen der Schüler aufgenommen wurden sie am Samstag mit festlichen Einschulungsfeiern.

In der Grundschule „Otto Lilienthal“ in Rhinow fand die Einschulungsfeier auf dem Schulhof statt. So ist es schon seit vielen Jahren Tradition in der Kleinstadt.

Buntes Programm auf dem Schulhof

Der Schulhof bietet genügend Platz, damit auch alle Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde an dem Ereignis teilhaben können. Es waren Bänke aufgestellt und der Schulhof war bunt geschmückt. Die Fassade des ebenso ehrwürdigen wie charmanten 111 Jahre alten Schulhauses zierte ein Herz als Willkommensgruß.

Unter diesem Herz saßen die Erstklässler. Sie hatten ihre Schulranzen dabei und waren natürlich ganz schön aufgeregt. Die Eltern waren es auch. Die Schultüten lagen noch etwas abseits auf einem Tisch.

Begrüßung durch die Klassenlehrerin

In Empfang genommen wurden die 20 Erstklässler der Lilienthal- Grundschule von ihrer Klassenlehrerin Peggy Elsner. Ob sie sich auf die Schule freuen, wollte Schulleiterin Birgit Kracht von den ABC- Schützen schon vor Beginn der Feierstunde wissen und bekam von ihnen ein langes unüberhörbares „Jaaaaa“ als Antwort.

Die älteren Schüler hatten ein schönes Kultur-Programm mit Liedern und Sketchen einstudiert. Quelle: Norbert Stein

Doch dann hatte das Warten ein Ende. Alles war gut vorbereitet und die Feierstunde konnte beginnen. Schüler der jetzigen 5. Klasse begrüßten die Erstklässler mit einem bunten Programm. „Morgens um Acht sind wir in der Schule“, sangen die Fünftklässler und wussten in einem lustigen Sketch auch die Frage nach dem meist gesagten Satz in der Schule richtig zu beantworten. „Weiß ich nicht“, war die kollektive Antwort, die die Gäste und ausnahmsweise auch die Lehrer erheiterte.

Viel Applaus für die Darbietung

Es war ein Sketch, und die Antwort spiegelt nicht wirklich den Schulalltag wider. „Kinder, jetzt geht’s los“, sangen die Mädchen und Jungen der 5. Klasse zum Abschluss ihrer Darbietungen, für die sie viel Applaus bekamen.

Das Abschlusslied war für Birgit Kracht gewissermaßen das Stichwort, die Erstklässler nun ganz offiziell in der Schule zu begrüßen. Sie ermutigte die Kinder, neugierig zu sein, Fragen zu stellen und mit Freude zu lernen.

Die Schulleiterin verglich die Arbeit der Lehrer mit der von Gärtnern, die einen Baum durch behutsame Eingriffe so pflegen, dass er sich frei entwickeln kann. „Wie dieser Baum brauchen auch Kinder Verständnis und Fürsorge.“, sagte die Schulleiterin. Kindern helfen, Schwierigkeiten zu überwinden, sie nicht verwöhnen, aber ihnen Möglichkeiten geben, eigene Interessen zu entwickeln sei wichtig, sagte Birgit Kracht weiter.

Schultüten gab es natürlich auch. Quelle: Norbert Stein

Einen Baum hatten die Lehrer auch auf einen großen Zeichenblock gemalt. An diesen Baum durften die Erstklässler mit ihren Vornamen versehene Kärtchen befestigen, bevor Peggy Elsner ihnen den Klassenraum zeigte. Da waren Lehrer und Erstklässler zunächst unter sich. Die Gäste mussten warten und konnten sich die Zeit bei einem vom Schulförderverein vorbereiteten Imbiss verkürzen.

Nach 15 Minuten durften dann zunächst die Eltern in den Klassenraum und ihren Sprösslingen die Schultüte überbringen. Anschließend konnten alle Gäste den Klassenraum besichtigen und den Erstklässlern zur Einschulung gratulieren.

Insgesamt werden an der Lilienthal-Grundschule 107 Kinder unterrichtet. Ihnen zur Seite stehen zehn Pädagogen, ein Schulsozialarbeiter und vier Horterzieherinnen.

Von Norbert Stein