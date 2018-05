Kleßen

Das war ein Ereignis, das die Augen von kleinen und großen Kindern hat leuchten lassen. Am Samstag hatte Leiter des „Spielzeugmuseums im Havelland“ in Kleßen zum Eisenbahnspieltag geladen. Nach Herzenlust konnten Modellbahnfans unter fachkundiger Anleitung an der 30 Quadratmeter großen Märklin-Eisenbahnanlage spielen.

„Spielzeug war früher kein kurzlebiger Modeartikel und man hob es für die nächsten Generationen auf. In vielen Familien ist altes Spielzeug erhalten geblieben“, sagt Museumsleiter Frithjof Hahn. „Besonderes Spielzeug wurde nur zur Weihnachtszeit bespielt und der Aufbau gehörte über Jahrzehnte zur Familientradition. Dazu gehörte früher auch die Modelleisenbahn.“

Die Kleßener Anlage lässt das Herz von Modellbahnfans höher schlagen. Quelle: Uwe Hoffmann

Im Dezember 2010 wurde im Obergeschoss des Museums die Anlage der Spurweite 0 (Maßstab 1:45) mit 32 Millimeter Schienenbreite eingeweiht. Das Gleismaterial, der Fuhrpark und das Zubehör aus den Jahren 1932 bis 1954 stammen aus der Sammlung des Spielzeugmuseum-Mitbegründers Hans-Jürgen Thiedig, der in den 1990er Jahren das ehemalige Gutshaus in Kleßen kaufte und grundlegend sanierte.

Dazu kam, als Dauerleihgabe, die Modellbahn der Berlinerin Monika Reuter-Smerdka mit 130 Metern Gleisen. „Meine Ehefrau erbte die Modellbahn von ihrem Vater, der sich als Kind immer eine Eisenbahn wünschte. Später – erfolgreich im Beruf – erfüllte er sich seinen Traum und erweiterte er die Anlage Stück für Stück“, erzählt Ehemann Eckart.

Ein Liebhaber aus Berlin kümmert sich um die Anlage

„Als Kind bekam ich eine kleine Trix-Eisenbahn von meinem älteren Bruder. Ansonsten hatte ich nie viel mit dem Hobby zu tun“, sagt Eckart Reuter. Das änderte sich für den dreifachen Facharzt im Ruhestand. Der Freund des Museumsgründers kommt seit über sieben Jahren einmal in der Woche aus Berlin nach Kleßen, kümmert sich um die Anlage und repariert immer wieder die alten Schätzchen. Und mittlerweile weiß Reuter viel über alte Modelleisenbahnen und ihre originalen Vorbilder zu erzählen.

Das Konzept der Anlage entwickelte Jürgen Rohloff, Mitglied des Fördervereins zur Erhaltung technischen Kulturgutes in Rendsburg, der Partnerstadt Rathenows. Unterstützung beim Aufbau erhielt er von Wilhelm Seehase aus Fockbek, Helmut Weber aus Falkensee sowie dem Bernauer Michael Zastrau.

Erinnerung an die eigene Kindheit: Wiltrud Weber aus Rathenow vor einem Elefanten der Firma Steiff. Quelle: Uwe Hoffmann

Am Sonntag, dem Internationalen Museumstag, bot das Spielzeugmuseum zwei kostenfreie Führungen durch die vielfältige Sammlung von Spielzeug aus 150 Jahren an. Das Wochenende nutzte unter anderem auch eine große Reisegruppe aus Röbel und Waren/Müritz zu einem Besuch im Spielzeugmuseum – mit anschließendem Kaffeetrinken im benachbarten Schloss. Auch junge Menschen kann man für ein Museum begeistern. Wiltrud Weber zeigte ihren zwei Enkeln, Jannes (13) und Josch (16) am Samstag das Museum. Die Rathenowerin entdeckte einige Spielzeuge aus ihrer eigenen Kindheit. So auch einen Spielzeug-Elefanten der Firma Steiff.

Manch Spielzeug früherer Generationen hat bis heute nichts an Charme verloren. So fand Jannes viel Spaß an dem Geduldsspiel „Fang den Ball“. Heute ist das Spiel als „Kendaba“ aus Japan kommend wieder ganz „in“ bei jungen Deutschen.

Von Uwe Hoffmann