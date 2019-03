Rhinow

Ob nun der Aufgang in der Rhinower Grundschule, der Schulsportplatz in Rhinow oder aber demnächst die Dosse-Brücke bei Rübehorst. Die EU und Europa begegnen den Havelländern auf Schritt und Tritt. Bauprojekte, Museen, Schulen und vieles mehr gäbe es nicht, wenn nicht die EU Geld dazu gegeben hätte. Nun ist das ein Argument, das alle fünf Jahre zur Europawahl herausgekramt wird. Die Wähler andererseits sehen die herausragende Rolle der EU nicht. Sie sind skeptisch und haben Angst, aus Brüssel fremdbestimmt zu sein. Weil aber kleine Staaten keine Antworten auf großglobale Entwicklungen haben, kann die Lösung für wichtige Themen nur in Brüssel und Straßburg gefunden werden. Auch, wenn die Diskussionen oft langwierig sind. Europa macht Arbeit. Am Ende lohnt es sich.

Von Joachim Wilisch