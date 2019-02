Rhinow

Die Telefonnummer 112 ist allgemein bekannt als Notruf für die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Auch die Vorlage, mit der die Rhinower Abgeordneten am Donnerstagabend über den Haushaltsentwurf 2019 zu befinden hatten, stand unter der Beschlussnummer 112 auf der Tagesordnung.

Die gleiche Nummer sei ein Zufall, sagte Bürgermeister Stefan Schneider, aber irgendwie auch kennzeichnend für die angespannte Finanzsituation der Stadt. Heilen konnten die Abgeordneten die Lage – wie auch schon in den Jahren zuvor – mit einer Finanzspritze aus der kommunalen Rücklage.

Ausgaben von 2,16 Millionen Euro

64 900 Euro sind 2019 aus der Rücklage nötig. Nur so konnten die Abgeordneten für das laufende Jahr einen ausgeglichenen Haushalt beschließen, der Ausgaben von insgesamt rund 2,16 Millionen Euro vorsieht. Geht die Haushaltsrechnung auf, verbleiben der Stadt zum Jahresende noch 120 000 Euro in der Rücklage.

871 000 Euro Zuweisungen vom Land und rund 880 000 Euro aus verschiedenen Steuern sind die wesentlichsten Einnahmequellen der Stadt für den kommunalen Haushalt. Das meiste Geld muss die Stadt Rhinow wieder abführen. 797 000 Euro werden als Kreisumlage fällig und das Amt Rhinow bekommt 516 000 als Umlage aus dem städtischen Budget. Dazu kommen weitere Pflichtaufgaben, die Rhinow finanziell abzusichern hat.

Schulumlage 77 000 Euro

Für die Betreuung von 117 Kindern in verschiedenen Kitas hat die Stadt 210 000 Euro aufzubringen und damit 16 900 mehr als im Vorjahr. Als Schulumlage stehen 77 000 Euro im Haushalt. Die Stadt werde aber auch in diesem Jahr wieder in die kommunale Infrastruktur investieren, betonte Stefan Schneider in der Aussprache zum neuen Haushaltsentwurf.

Dafür stehen insgesamt 443 000 Euro zu Verfügung. Das Geld soll im wesentlichen in zwei Vorhaben fließen. Für die Sanierung des Schulsportplatzes sind 274 000 Euro eingeplant. Die Stadt kann die Erneuerung der maroden Sportstätte mit einer 192 000-Euro-Förderung des Landes und weiteren 82 000 Euro aus dem gemeinsamen Investitionsfonds der Gemeinden des Amtes finanzieren.

Gebiet für 20 Eigenheime

120 000 Euro sind im Haushalt reserviert für die Entwicklung eines neuen Wohngebietes im Bereich Schönholzer Weg/Turmstraße mit 20 Einfamilienhausgrundstücken. Dafür haben die Abgeordneten am Donnerstag auch der Aufstellung eines Bebauungsplanes zugestimmt. Weiterhin eingeplant sind im Haushalt 5000 Euro für Planungsleistungen zur Gestaltung des Umfeldes der Turnhalle und 6500 Euro für einen Gehweg von der B 102 zur Werner-Seelenbinder- Straße.

Den Sportverein Rhinow wird die Stadt auch in diesem Jahr wieder mit 10 000 Euro unterstützen und die Arbeit des Heimatvereins mit 3500 Euro bezuschussen. Für die Betreuung und Bewirtschaftung des Jugendclubs sind 21 800 Euro eingeplant. Nicht berücksichtigen konnten die Abgeordneten im Haushalt dagegen 2000 Euro für ein Spielgerät im Ortsteil Kietz. Die Anschaffung soll nun mit Hilfe von Spenden gesichert werden.

Von Norbert Stein