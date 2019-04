Rhinow

Theater, Lesung, Konzerte und eine Ausstellung – all das können die Rhinower und ihre Gäste in den nächsten Monaten erleben. Die Mitglieder des Fördervereins der Stadtkirche Rhinow bescheren der Kleinstadt ein recht umfangreiches und dazu noch gemeinnütziges Kulturpogramm.

„Wir wollen die Einnahmen aus den Veranstaltungen für die geplante Erneuerung des Lutherhauses zur Verfügung stellen“, erklärt Jürgen Schindler-Clausner.

Er ist Vorsitzender des Fördervereins und festes Mitglied der Theater-AG, die das Kulturprogramm ebenfalls bereichert. Doch zunächst beginnt die Veranstaltungsreihe am Samstag, dem 13. April mit Musik.

Blues, Rock und Klezmer in der Stadtkirche

Die Rathenower Band Dacapodaster ist um 18 Uhr zu Gast in der Kirche. Die Gäste dürfen sich auf ein Konzert mit Coverversionen bekannter und weniger bekannter Songs freuen.

Ein Mix aus Rock-, Blues-, Country- und Folksongs. Unter den fünf Musiker ist mit Hartmut Gawenda an der Gitarre auch ein Rhinower.

Am 25. Mai kommt Heinz Skilandat mit seiner Band Chanceaux in die Kleinstadt. Im letzten Jahr war er noch selbst Gast bei einem Konzert in der Kirche, nun spielt er dort selbst und zwar Klezmer und European Folk.

Ausstellung mit Fotos von Timm Stütz

Im Juni gibt es dann eine kleine Kulturpause und im Juli locken gleich zwei kulturelle Höhepunkte ins Rhinower Gotteshaus. Antje Schneider ist am 14. Juli zu Gast. Sie lädt unter dem Titel „Wer könnte leben ohne den Trost der Bäume“ zu einer musikalischen Lesung ein.

Eine Woche später, am 21. Juli verwandelt sich die Kirche in eine Galerie. Die Karl-May-Gesellschaft zeigt etwa 20 Bilder des Fotografen Timm Stütz mit dazu passenden philosophische Texten aus dem Spätwerk des berühmten Autors.

„Es geht dabei allerdings nicht um Winnetou“, betont Jürgen Schindler-Clausner um keine falschen Erwartungen zu wecken.

Der Pfarrer spielt Baron von Innstetten

Die Vernissage beginnt um 15 Uhr. Nicht nur in der Kirche werden Bilder von Stütz zu sehen sein. Zehn weitere Werke werden für drei Monate auf dem Marktplatz vor der Kirche ausgestellt. Am 24. August haben die Theater-AG ihren großen Auftritt.

Im Fontane-Jahr bringen sie Effi Briest auf die Bühne. Eine weitere Aufführung ist für den 15. September geplant. Auch Pfarrer Hardy Enseleit spielt mit. Er übernimmt die Rolle des Baron von Innstetten.

Am 8. September beteiligen sich die Mitglieder des Fördervereins wieder am Tag des offenen Denkmals und laden zu Führungen ins Gotteshaus ein. „Außerdem wollen wir wieder mit Unterstützung des Heimatvereins die Kirche offen halten“, so Schindler-Clausner.

Bevor das Kulturjahr in der Rhinower Kirche mit der Finissage der Ausstellung am 31. Oktober ausklingt, gibt es am 14. September noch einmal Livemusik. Die Gruppe Prignitz Folk, in der auch der Rhinower Tierarzt Jan Osterloh mitspielt, ist zu Gast.

Von Christin Schmidt