Die Hugenotten haben vor über 300 Jahren den Tabakanbau in die Mark gebracht. In Großderschau wurde noch Anfang der 1960-er Jahre Tabak angebaut. „Auf Leinen aufgefädelt wurden die Tabakblätter in einer Scheune in Altgarz getrocknet“, erzählt Jörg-Dietrich Thiele vom Heimatverein, während die Rhinluchmusikanten Frühlingsmelodien und die Märkische Heide spielen. Auch der Heimatverein Großderschau wird im Herbst von den Tabakpflanzen die Blätter ernten, sie trocknen und beim Erntedankfest ausstellen. „Weiter verarbeiten werden wir die Blätter aber nicht“, sagte Thiele.

Das Frühjahrsfest widmet der Heimatverein Großderschau schon sei vielen Jahren auf dem Außengelände des Kolonistenmuseums traditionell widmet einer Pflanzenart. In diesem Jahr wurden nun fünf Tabaksorten gepflanzt.

Die Jagdhornbläsergruppe Havelland hatte am Vormittag das Frühjahrsfest musikalisch eröffnet auf der Bühne, wo am Nachmittag auch die Happy-Band der Rathenower Werkstätten einen gelungenen Auftritt hatte.

Es sei ein schönes Fest gewesen, sagten jetzt die Mitglieder des Vereins. Und nun sind alle gespannt, wie der Tabak gedeiht.

Von Norbert Stein