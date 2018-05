Großderschau

Jörg-Dietrich Thiele setzt einen Strohhut auf. „Nun kann es losgehen“, sagt der Mann vom Heimatverein Großderschau am Pfingstsonntag beim Frühjahrsfest auf dem Kolonistenhof. Timmi, Anny, Iven gehören zu den Kindern, die darauf warten. Sie haben mit Wasser gefüllte Gießkannen mitgebracht zum Kolonistenacker, wo sich schon viele Besucher eingefunden haben. Sie schauen Jörg-Dietrich Thiele zu, wie er Tabaksetzlinge pflanzt.

Die Kinder wässern die jungen Pflanzen. Die Teamarbeit funktioniert. Der Auftakt zum Frühjahrsfest ist gelungen. So ein Fest feiert der Heimatverein Großderschau schon sei vielen Jahren auf dem Außengelände des Kolonistenmuseums. Traditionell widmet der Heimatverein das Fest jedes Jahr einer Pflanzenart. 2017 war „Das Jahr der Tomate“, in diesem Jahr wurden nun fünf Tabaksorten gepflanzt.

Das Großderschauer Tabakkollegium sorgte für Unterhaltung beim Frühjahresfest. Quelle: Norbert Stein

Die Hugenotten haben vor über 300 Jahren den Tabakanbau in die Mark gebracht. In Großderschau wurde noch Anfang der 1960-er Jahre Tabak angebaut. „Auf Leinen aufgefädelt wurden die Tabakblätter in einer Scheune in Altgarz getrocknet“, erzählt Jörg-Dietrich Thiele aus der örtlichen Geschichte, während die Rhinluchmusikanten Frühlingsmelodien und die Märkische Heide spielen. Auch der Heimatverein Großderschau wird im Herbst von den Tabakpflanzen die Blätter ernten, sie trocknen und beim Erntedankfest ausstellen. „Weiter verarbeiten werden wir die Blätter aber nicht“, sagte Thiele.

Die Jagdhornbläsergruppe Havelland hatte am Vormittag das Frühjahrsfest musikalisch eröffnet auf der Bühne, wo am Nachmittag auch die Happy-Band der Rathenower Werkstätten einen gelungenen Auftritt hatte. Im Heimathaus informiert seit Pfingstsonntag eine Ausstellung rund um den Tabak, vom Abbau bis zur Verarbeitung. Auch die Geschichte kommt nicht zu kurz in der Ausstellung des Tabakmuseums aus dem uckermärkischen Vierlanden.

Schaubuttern mit der Vereinsvorsitzenden Helga Klein. Quelle: Norbert Stein

So richtig geschichtlich wird es auch am Nachmittag. Karsten Muhs schreitet im historischen Gewand als Friedrich Wilhelm I. mit Gelehrten und Gefolge über den Kolonistenhof, um anschließend auf der Bühne ein Tabakkollegium abzuhalten. Während die Runde Bierkrüge leert, erzählt Helga Klein, die Vorsitzende des Heimatvereins Großderschau ist, den Besuchern Wissenswertes rund um die Tabakkollegien, die zu den höfischen Gewohnheiten in Berlin und Potsdam gehörten.

König Friedrich I. ließ Tabakkollegien abhalten. Sein Sohn, Friedrich Wilhelm I. behielt die Institution des Tabakkollegiums, änderte aber ihren Charakter. Nun waren es reine Männergesellschaften, die in einfach eingerichteten Räumen zusammentrafen, Pfeifen rauchten, reichlich Bier tranken und über die Tagespolitik und viele andere Themen diskutierten. In Großderschau waren die Regeln gelockert , so durften die Kinder dem König hier „Gute Nacht“ sagen.

Von Norbert Stein