Stölln

Bücher wohin man schaut. Sie sind die große Leidenschaft von Ilona Dahlmann. Romane, Märchenbücher, Fachliteratur, Krimis, Gartentipps, Reiseberichte und vieles mehr füllen die Regale und Tische im Antiquariat „ Windlicht“.

Vor elf Jahren hat Ilona Dahlmann die Bücheroase am Fuße des Gollenbergs in Stölln eröffnet. Aus den Anfängen auf dem Familiengrundstück wurde eine Erfolgsgeschichte.

Immer wieder aufgefüllt

Wie viele Bücher für eine reichhaltiges Leseangebot im „ Windlicht“, sorgen, kann Ilona Dahlmann nicht genau sagen. Aber rund 30 000 Exemplare dürften es sein.

Auffüllen kann sie den Bestand ständig aus einer Auffangstation, in der weitere noch nicht registrierte Bücher lagern. Auch Besucher des Antiquariats stöbern gerne in der Auffangstation, in der Bücher lagern, die Ilona Dahlmann neu erworben hat aus Haushaltsauflösungen oder von Leseenthusiasten.

Jedes Buch ist wertvoll

Der Nachschub geht nicht aus, weil auch Menschen aus der Region mit Kisten voller Bücher, die sie schon gelesen haben und nun weitergeben möchten, nach Stölln bringen. Sie kommen in das Antiquariat oder stellen die Bücherkisten auch einfach vor die Tür. In der Papiertonne landet davon nichts, auch keine alten Bände, die schon zerlesen sind.

„Jedes Buch ist es wert aufgehoben zu werden und findet auch Interessenten“, sagt Ilona Dahlmann. Das vielseitige Angebot beschert ihr regelmäßige Besucher im „ Windlicht“, besonders in der wärmeren Jahreszeit.

Immer mehr Lesefreunde schätzen das Antiquariat „Windlicht“ von Ilona Dahlmann Quelle: Norbert Stein

Dann kommen auch immer wieder Touristen, die die Lady Agnes auf dem Gollenberg besichtigen, in das Antiquariat. Besonders gesucht werden im „ Windlicht“ von den Besuchern ältere Märchen- und Fachbücher, aber auch Regionalgeschichte. Zumeist suchen die Interessierten mit Erfolg.

Erfolgreich ist Ilona Dahlmann mit ihrem Antiquariat auch im Internet. „Ohne das geht nichts mehr“, sagt sie. Seit drei Jahren hat sie in den sozialen Netzwerken eine „geschlossene Gruppe“ für das Antiquariat mit derzeit 170 Mitgliedern aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland.

Verse und Gedichte

„Mehr geht nicht, obwohl es weitere Interessenten gibt, die in die Gruppe aufgenommen werden möchten “, erklärt Ilona Dahlmann. Die Mitglieder der „geschlossenen Gruppe“ verabschiedet sie jeden Tag mit einem Abendgruß.

Es sind von ihr spontan verfasste Verse und Gedichte, die oft Gedanken vom Tagesereignissen, der Natur und anderen Geschehnissen spiegeln. Ein Beispiel: „Guten Abend lieber Mond/endlich bist Du wieder da/kann es sein, das der alte Herr gestern dicker war?“

Versteigerung am Wochenende

Nach Anregungen aus der „geschlossenen Gruppe“ hat Ilona Dahlmann von den Versen und Gedichten über 500 zusammengetragen für ein Buch mit dem Titel „Abendgrüße“. Illustriert mit Zeichnungen und Fotos soll das Buch nach kleinen Überarbeitungen demnächst gedruckt werden.

Jeden Samstag wird in der „geschlossenen Gruppe“ ein Buch versteigert. Die Aktion finde großen Anklang bei den Mitgliedern, sagt die „ Windlicht“-Betreiberin. Der Erlös komme dem Tierschutzverein Rathenow zugute. Von den Mitgliedern der Internet-Gruppe war etwa die Hälfte schon persönlich im Antiquariat von Ilona Dahlmann in Stölln.

Von Norbert Stein