Rhinow

Als sich die 3300 Bälle in das Ballbecken der Kindertagesstätte „Knirpsenstadt“ in Rhinow ergossen, konnten sich einige Kinder kaum zurückhalten. Möglichst schnell wollten sie hinein in das Becken. Monika Hirschfeld ist Leiter in der Kita und freut sich: „Die Kooperation mit dem Sportvereins Rhinow zum Sport für Kitakinder macht es möglich.“ Das Ballbecken sei Teil von Bewegungsangeboten. Das wiederum werde mit Geld unterstützt. „Und in diesem Jahr haben wir dafür die Bälle besorgt“, sagt Monika Hirschfeld.

Zur Galerie In der Rhinower Kindertagesstätte „Knirpsenstadt“ wurde das Sommerfest mit den Eltern der Kita-Kinder gefeiert. Es gab viele Angebote, außerdem wurde ein Hochbeet übergeben.

Abtauchen in den Bällen – das war nur eines von vielen Angeboten zum Sommerfest der Kindertagesstätte. Eine Hüpfburg war aufgebaut, die Erzieherinnen hatten kleine Spiele vorbereitet. Für die Eltern gab es Gegrilltes, Kuchen und Getränke.

Der Besucher wird in Rhinow gleich in mehreren Sprachen begrüßt. Sprache ist der Schlüssel zur Welt, sagt die Leiterin. Die Kita „Knirpsenstadt“ ist eine Sprach-Kita. Im Januar 2016 ist das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgelegt worden.

Das Ministerium hilft

Damit fördert das Bundesfamilienministerium sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Die Sprache sei der Schlüssel zur Chancengleichheit. Im Bundesfamilienministerium heißt es, Kinder erschließen sich durch Sprache die Welt. Das habe einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg.

Sprache und Gefühl gehören zusammen. In der Knirpsenstadt sollen die Kinder ein Gefühl für Gemüse, Kräuter und Blumen bekommen – und darüber sprechen. „In der Kita bereiten wir unsere kleinen Mahlzeiten selber zu und nun können die Kinder auf neuen Hochbeeten sehen, wie alles wächst und gedeiht“, so die Kita-Leiterin. Der Dank gehe auch an den Kita-Ausschuss, in dem Eltern tatkräftig mitwirken. „Wenn es drauf ankommt, können wir uns auf die Eltern verlassen“, sagt Monika Hirschfeld.

Ein Basarstand war auch aufgebaut. Quelle: Joachim Wilisch

Die Krippengarderobe ist neu und eine Großinvestition gab es im vergangenen Jahr. Damals nahmen die Kinder aus der Knirpsenstadt ein zweites Haus in Betrieb, um mehr Platz für die Gruppen zu schaffen. Insgesamt werden in der Kindertagesstätte sechs Gruppen betreut – vom Klein- bis zum Vorschulkind. 100 Kinder besuchen die „Knirpsenstadt“, 105 Plätze stehen zur Verfügung.

Hort ist auch dabei

Zu der Einrichtung gehört auch der Hort mit 66 Kindern. „Der Hort ist allerdings nicht direkt bei der Kita“, sagt Monika Hirschfeld. Im Hort findet keine Gruppenarbeit statt sondern offene Arbeit. 80 Plätze hat der Hort. 21 Erzieherinnen und ein Erzieher kümmern sich um die Kinder, dazu kommt Wirtschaftspersonal.

Zum Sommerfest hatten alle ihren Spaß – Eltern, Kinder – und auch Erzieher.

Von Joachim Wilisch