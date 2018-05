Rhinow

Das Ländchen Rhinow liegt mitten im Natur- und Sternenpark Westhavelland. Auch die Dörfer haben den Besuchern Sehenswertes zu bieten. Lilienthal-Centrum, Kolonistenhof, Spielzeugmuseum, alte Kirchen, Seen und künstlerisches Schaffen.

Schulterzucken ist angesagt

Die Region verfügt zudem über mehrere Radwege. Und so auch zunehmend mehr Fahrradtouristen. „Wo können wir hier etwas essen und trinken?“ Das wurde in Gülpe Ingolf Hammer schon öfters von Radfahrern und Wanderern auf der Dorfstraße gefragt. Er kann immer nur mit den Schultern zucken.

Die einzige Gasstätte im Dorf öffnet nur auf Voranmeldung. Ingolf Hammer bleiben so zwei Möglichkeiten. Entweder holt er aus seinem privatem Kühlschrank Wasser und stellt es zur Verfügung oder er lässt sie mit trockener Kehle weiterfahren. Auch Guido Quadfasel, Bürgermeister der Gemeinde Havelaue, berichtet von solchen Erlebnissen.

Früher viele Kneipen

Früher hatte jedes Dorf eine oder mehrere Gaststätten. Nun gibt es lediglich in sechs von 14 Orten im Ländchen Rhinow eine Kneipe. Einige sind nur zeitweilig oder am Abend geöffnet und Essen gibt es auch nicht überall. Besonders in kleinen Dörfer ist es schwer, eine Gaststätte das ganze Jahr über wirtschaftlich zu führen. Im Amt Rhinow sucht man deshalb nach Alternativen. Das Problem wurde bereits im März bei einer Beratung mit Tourismusanbietern diskutiert. Nun redeten die Abgeordneten im Amtsausschuss darüber.

„Wie die Verpflegung so die Bewegung“, sagte der Amtsausschussvorsitzende und Rhinower Bürgermeister Stefan Schneider zum Auftakt der Beratung und forderte bessere Versorgungsmöglichkeiten. Ein Lösungsansatz könnten Automaten sein. „An so einer Station könnten Waren für den touristischen Bedarf, wie Wasser, Saft und Snacks sowie regionale Spezialitäten angeboten werden“, erläuterte Amtsdirektor Jens Aasmann den Vorschlag.

Ideen und Partner

Einen Partner hat er auch schon gefunden. Die Agrargenossenschaft Gülpe wäre bereit, einen solchen Automaten zu betreuen. Die LAG Havelland arbeitet derzeit an einem Projekt „Vernetzung im Tourismus“. Regionale Produkte sind der Schwerpunkt.

Das Amt Rhinow hat in diesem Zusammenhang ergänzend die Möglichkeit, ein Konzept zur Umsetzung von Verkaufsstationen mit Automaten in Auftrag zu geben. So haben es die Abgeordneten mit Mehrheit entschieden. Der Amtsdirektor soll die dafür erforderlichen Schritte einleiten. Die geschätzten Kosten für das Konzept betragen 2700 Euro.

