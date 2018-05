Strodehne/Potsdam

Sie war fast in Vergessenheit geraten. Doch 2016 weckte die gute alte Kittelschürze wieder das Interesse eines ganzen Dorfes. In Strodehne überführten kreative Köpfe die traditionelle Alltagskleidung im dem Kunstprojekt „Strodisingn“ in eine neue Erscheinungsform.

Neuartiges Kittelkleid

Im Kulturversorgungsraum Großdorf entwickelten Künstlerinnen, angehende Modedesignerinnen, Textilgestalterinnen und Studentinnen der Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg im Dialog mit Strodehner Frauen ein neuartiges Kittelkleid. Der Kittelschürze stellten die „Strodisignerinnen“ einen Gegenstand an die Seite, der von besonderer Bedeutung für ihr Dorf ist: Die Gardine der ehemaligen LPG- Essenküche.

Im Alltag immer dabei

Sie hing zu DDR- Zeiten dort, wo das Dorf zusammenkam, um zu essen, zu feiern, sich auszutauschen. Das Dekor dieser Gardine diente als Vorlage für die Musterkreationen von „Stodisign“. Das Projektgeschehen kumulierte in einer Schau auf dem Dorfplatz., bei der Frauen aus dem Dorf als Models auftraten. In einer gemeinsam erarbeiteten Choreographie setzten 40 Trägerinnen den „Strodisign-Kittel“ eindrucksvoll in Szene.

Die Arbeit an den Kittelschürzen. Quelle: Norbert Stein

Nun hat „Strodisign“ ein mit Spannung erwartetes Nachspiel in Form einer Ausstellung im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Potsdam. Ministerin Martina Münch eröffnete jetzt die Ausstellung „Strodisign“ in ihrem Ministerium. Bevor Petra Schmidt, Geschäftsführerin des Brandenburgischen Verbandes Bildnerischer Künstlerinnen und Künstler erklärte, was es mit dieser Ausstellung auf sich hat, ergriff die Ministerin das Wort: „Das Land zu Gast in der Stadt: Mit der aktuellen Ausstellung zeigen wir im Kulturministerium in den kommenden Wochen ein partizipatives Kunstprojekt, das im havelländischen Dorf Strodehne entstanden ist. Künstlerinnen, Designerinnen und Dorfbewohnerinnen haben mit ungewöhnlicher Kreativität und großer Leidenschaft gemeinsam Kleidungsstücke und textile Kunstwerke entwickelt.“

Birte Hoffmann und Gabriele Konsor aus Strodehne zeigen die Ausstellung Strodisign im Potsdamer Kulturministerium Quelle: Norbert Stein

Damit sei „Strodisign“ ein gelungenes Beispiel dafür, wie Kultur in der Fläche realisiert und erlebbar wird. Solche künstlerischen Projekte tragen nicht nur zur Lebensqualität vor Ort bei – sie schaffen auch Identität, entwickeln Strahlkraft über den eigenen Ort hinaus und stehen für die Vielfalt künstlerischen Schaffens in unserem Land.“

Neue Arbeit kommt dazu

Die Schau überführt das Kunstprojekt „Strodisign“ aus dem Terrain eines beschaulichen havelländischen Dorfes in einem mit der Kunst vielfältig verbundenen Raum in der Stadt. Auf der Grundlage des Kunstprojekts konzipierten Birte Hoffmann und Gabriele Konsor aus Strodehne für die Ausstellung im Ministerium jeweils eine neue Arbeit.

Der Dialog im Dorf

Die Fotografin und die Bildende Künstlerin konfrontieren dabei sich und die Ausstellungsbesucher mit der Frage,ob und wie sich ein partizipatorischer Dialog im Dorf in eine Präsentation im Kunstkontext übersetzen lässt. Das Ergebnis ist eine raumgreifende Installation: Skulpturen und Fotos fügen sich mit Relikten aus dem Projektprozess zu einem komplexen Arrangement zusammen.

Birte Hoffmann zeigt insgesamt 37 Fotografien, die in fünf Gruppen angeordnet sind. Es sind Bilder von Frauen in „Strodisign“- Kleidung, von Birte Hoffmann in ihrem persönlichen Handlungs- und Lebensumfeld fotografiert. Gabriele Konsor präsentiert eine Skulpturengruppe. Sie hat für die Ausstellung einfache Holzkreuze mit originalen „Strodisign-Kitteln“ angekleidet.

Von Norbert Stein