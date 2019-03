Kleßen-Görne

Mit 351 Einwohnern ist Kleßen-Görne eine von vielen Kleinstgemeinden im Land Brandenburg. Seit Jahren plagen diese Gemeinden finanzielle Probleme. In Kleßen- Görne haben die Abgeordneten zwar noch einen ausgeglichenen Haushalt beschlossen, mussten dafür aber die letzte kommunale Rücklage von 29 500 Euro einsetzen. Nach Abzug aller Umlagen stehen im Gemeindebudget für das laufende Jahr lediglich 36 500 Euro zur Verfügung.

Görke war vorbereitet

Wie sind die finanziellen Zukunftsaussichten kleiner Gemeinden? Hat Kleßen-Görne überhaupt eine Chance, seine Probleme zu lösen und können der Bürgermeister und die Gemeindevertreter auf Unterstützung hoffen? Darüber diskutieren am Montag Bürgermeister, Amtsdirektor und Ortsvorsteher mit dem Finanzminister des Landes.

Christian Görke (Linke) war gut vorbereitet. „Wir sehen einfach kein Licht am Ende des Tunnels“, machte Bürgermeister Joachim Tessenow deutlich. Eines hatte der Finanzminister nicht dabei: Geld. Das hatten die Gastgeber auch nicht wirklich erwartet. Dagegen erläuterte Görke, wie die Finanzentwicklung der kommenden Jahre aussieht und wie das kommunale Finanzbudget aufgebessert werden könnte.

Landkreis könnte helfen

Auch der Landkreis, so Görke, könne die Finanzsituation der Kommunen verbessern. 2019 überweist das Land der Gemeinde Kleßen-Görne rund 193 000 Euro Schlüsselzuweisungen. 2020 werden es voraussichtlich 205 000 Euro sein, für 2021 stellte Görke der Gemeinde 217 000 Euro in Aussicht .Die Schlüsselzuweisung fließt in die Kreisumlage ein. 2019 wird sie 42 Prozent betragen.

Im Vergleich mit anderen Landkreises liegt Havelland mit der Umlage im Mittelfeld. „Eine weitere Senkung der Kreisumlage würde bedeuten, die Gemeinden haben mehr Geld zu Verfügung für eigene Aufgaben“, so Görke. Das Amt Rhinow habe deshalb eine weitere Absenkung der Kreisumlage gefordert, erklärte Amtsdirektor Jens Aasmann.

Die Kosten für die Koopschule Friesack sind besonders hoch. Quelle: Andreas Kaatz

Ein Problem das Kleßen-Görne besonders zu schaffen macht, ist die Umlage an den Kreis für die Kooperationsschule Friesack. Aus der Gemeinde werden zwölf Kinder in der Kooperationsschule unterrichtet. „Bis Friesack sind es aus unseren Dörfern nur sechs Kilometer“, erklärte Bürgermeister Tessenow. Aber die Schulumlage beträgt für dieses Jahr 2178 Euro pro Kind.

Das ist deutlich mehr, als für andere Schulen in weiter entfernten Orten zu zahlen ist. Für das Jahn-Gymnasium in Rathenow zum Beispiel beträgt die Umlage 570 Euro und für die Bürgelschule in Rathenow erhebt 528 Euro. Schüler die nach Neustadt/Dosse fahren, kosten 978 Euro. Bürgermeister Tessenow und die Ortsvorsteher aus Kleßen und Görne, Michael Austen und Sven Leist, erwarten, dass der Landkreis die Schulumlage für die Kooperationsschule Friesack senkt – und zwar deutlich.

84 oder 70 Prozent?

Darauf hat das Land keinen Einfluss. Anders ist das bei den Personalkostenzuschüssen für die Kita-Betreuung. Etwa 18 000 Euro mehr könnte Kleßen-Görne in der Gemeindekasse haben, wenn das Land dem Amt Rhinow tatsächlich 84 Prozent der Personalkosten für die Kita-Betreuung erstatten würde. Görke sagte, das Land zahle 84 Prozent. Im Amt Rhinow kommen aber nur 70,5 Prozent an.

Wo das Problem liegt und das restliche Geld bleibt, will der Finanzminister nun klären lassen. Und er regte an, für Kleßen-Görne über eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit nachzudenken. Das wird man. „Es war ein gutes Gespräch“, sagte Bürgermeister Tessenow abschließend.

Nicht ohne Ausweg

Christian Görke betont, kleine Gemeinden haben es nicht leicht. Völlig ausweglos sei die Situation jedoch nicht – weder in Kleßen-Görne noch anderswo.

Von Norbert Stein