Großderschau

Das Kolonistenmuseum in Großderschau wird 20. Der Verein Initiative Begegnungszentrum Großderschau (Heimatverein) begeht das Jubiläum am Freitag mit seinen Mitgliedern und Gästen. In gemütlicher Runde werden sich Gastgeber und Gäste daran erinnern, wie alles begann.

Auch Sabine Wels ist dabei. Sie hat 1998 geholfen das Kolonistenmuseum aus der Taufe zu heben, ist seither Mitglied im Vereinsvorstand und seit 2000 dessen Schriftführerin. Sie führt Besucher regelmäßig durch das Museum. Bei Festen auf dem Kolonistenhof hilft sie, die Gäste mit Kaffee und Kuchen zu versorgen.

Kurzum: Sabine Wels gehört zu den Frauen und Männern in Großderschau, die sich mit Seele und Tatendrang für den Verein und damit für das Kolonistenmuseum engagieren. „Sie ist eine sehr wertvolle Hilfe. Auf Sabine ist Verlass“, sagt die Vereinsvorsitzende Helga Klein.

Rückenstärkung vom Ehemann

„Alles eine Frage der Organisation“, erklärt Sabine Wels auf die Frage, wie sie ihr Engagement für das Kolonistenmuseum mit privaten Aufgaben unter einen Hut bekommt. Die nötige Rückenstärkung erhält sie von ihrem Ehemann. Jürgen Wels ist den Besuchern des Kolonistenhofes und vieler Festen in der Region sicherlich als Seiler und Akteur beim Schaubuttern bekannt. Er packt bei vielen Arbeiten auf dem Kolonistenhof mit an und ist dem Verein eine wertvolle Hilfe.

Sabine Wels erinnert sich gerne an die Anfänge des Kolonistenmuseums. „Begonnen hat alles schon einige Jahre vor der Eröffnung“, erzählt sie. Bereits 1993 kamen in Großderschau Heimatfreunde zusammen. Sie interessierten sich für die Geschichte des Dorfes und die damit eng verbundene Geschichte der Kolonisten im Rhinluch und Dossebruch. Die Männer und Frauen bereiteten die Vereinsgründung vor und sammelten erste Ausstellungsstücke für das Kolonistenmuseum, das im Sommer 1998 im Gemeindezentrum eröffnete .

Führungen durch das Museum

Sabine Wels führt Reisegruppen, Familien und andere Besucher durch die Ausstellungsräume und über den Kolonistenhof. Sie zeigt ihnen alte Haushaltsgegenstände, Handwerkszeug, Trachten und gibt die dazu gehörigen Erklärungen.

Besonders gerne präsentiert die ehemalige Lehrerin den Besuchern die alten Dorfschulbänke und Unterrichtsutensilien im Museum. Wenn dann noch ehemalige Schüler und Kinder in das Museum kommen, läuft die ehrenamtliche Museumsführerin zur Hochform auf.

„Der Nachwuchs soll erfahren, wie einst ihre Vorfahren gelebt und gearbeitet haben“, sagt sie. Im Obergeschoss des Hauses zeigt sie den Kindern auch das Ausstellungsabteil mit präparierten Tieren aus dem Naturpark Westhavelland. Geradezu leidenschaftlich brennt sie für ein Großderschauer Dorfmodell, das Siegbert Schmidt mit einer Arbeitsgruppe junger Historiker in den Anfangsjahren des Kolonistenmuseums angefertigt hat.

Spinnräder zeigen, Handarbeitstechniken erklären und das Schulprojekt des Vereins „Waschen wie vor 100 Jahren“, sind Sabine Wels wichtig, damit der Nachwuchs Geschichte kennen lernt und versteht. Das Leben früher zu verstehen und heute zu bewerkstelligen, dafür setzen sich die Mitglieder des Großderschauer Heimatvereins ein. Und Sabine Wels ist mittendrin.

Von Norbert Stein