Rhinow

Im Hinblick auf die Kommunalwahlen, die am 26. Mai stattfinden, hat der SPD-Ortsverband Rhinower Ländchen seine politischen Schwerpunktaufgaben für die kommenden fünf Jahre in einem 10-Punkte Programm benannt.

Eckhard Wilke sieht die Sozialdemokraten mit dem Aktionsprogramm gut gerüstet für den Wahlkampf. Wilke ist Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes seit dessen Gründung im Jahr 1992. Der Ortsverband hat derzeit 15 Mitglieder, von denen acht bei den Kommunalwahlen im Ländchen Rhinow kandidieren. Dazu kommen 19 Kandidaten ohne Parteibuch.

Kandidaten in allen sechs Gemeinden

Mit insgesamt 27 Kandidatinnen und Kandidaten sieht Wilke den Ortsverband für den 26. Mai personell gut aufgestellt – mit Wahlkandidaten in allen sechs Gemeinden des Amtes Rhinow. Mit einem Mandat der Sozialdemokraten kandidieren in der Region zwölf Frauen und 15 Männer. Stefan Schneider hält das insgesamt für ein gut ausgewogenes Verhältnis.

Schneider ist Bürgermeister in Rhinow und bewirbt sich bei den anstehenden Kommunalwahlen wieder um das Ehrenamt. Auch für die Stadtverordnetenversammlung wurde er vom Ortsverband aufgestellt. Weitere SPD- Kandidaten, die in das Kommunalparlament der Kleinstadt einziehen wollen, sind: Eckhard Wilke, Stefanie Lempe, Matthias Gottschalk, Katrin Mirschel, Markus Stolzenburg und Dorothea Voigt.

Ulf Gottwald stellt sich zur Wiederwahl

In der Gemeinde Seeblick mit den Ortsteilen Hohennauen, Wassersuppe und Witzke bewirbt sich für die Sozialdemokraten Ulf Gottwald für eine zweite Legislaturperiode als ehrenamtlicher Bürgermeister. Gottwald kandidiert ebenfalls für die Gemeindevertretung, so wie auch Bettina Smyczek, Michael Hartmann, Tina Levin, Norris Wagenschütz, Michaela Kujath, Marc Glauche und Monika Lehmann- Korn.

In Havelaue ( Parey, Gülpe, Wolsier/ Prietzen, Spaatz, Strodehne) kandieren Edeltraud Massow, Michael Ritz, Olaf Fischer, Gabriele Konsor, Bärbel Klafft und Alfred Ehlert mit einem SPD- Mandat für die Gemeindevertretung.

Drei SPD-Kandidaten in Großderschau

Drei Kandidaten hat der sozialdemokratische Ortsverband Ländchen Rhinow für die Wahl der Gemeindevertretung Großderschau nominiert. Es handelt sich um Helga Klein, Steve Rehfeld und Anja Bellin.

In Gollenberg (Stölln, Schönholz/Neuwerder) bewerben sich Wolfgang Nitsche und Ronny Ostwald mit einem SPD-Mandat um einen Sitz in der am 26.Mai zu wählenden Gemeindevertretung. In Kleßen-Görne kandidiert Detlef Ebert für die SPD für ein Mandat in der Gemeindevertretung.

Kandidaten stellen die Sozialdemokraten im Ländchen Rhinow zudem in fünf Ortsteilen für die Wahl in die Ortsbeiräte. Neben den Abgeordneten für die kommunalen Volksvertretungen werden am 26. Mai auch die Abgeordneten des Europaparlamentes gewählt

Von Norbert Stein