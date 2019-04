Sölln

Der sehr heiße und trockene Sommer 2018 bereitete insbesondere den Landwirten im Havelland große Sorgen. Dem letzten nennenswerten Niederschlag Ende April 2018 folgte eine lang anhaltende Trockenperiode. Nur gelegentlich tröpfelte etwas Regen auf die ausgedörrten Felder und Wiesen.

Reduzierte Erträge

Ernteausfälle waren die Folge. Die Agrargenossenschaft (AG) Stölln fuhr von den Grünlandflächen nur ein Drittel der sonst üblichen Erträge. Die Getreide- und Maiserträge waren um die Hälfte reduziert. Es gab auch Totalausfälle. „2018 hatten wir die schlechteste Ernte seit 30 Jahren“, erklärte am Mittwoch Geschäftsführer Detlef Ebert Brandenburgs Finanzmister Christian Görke (Linke) bei einem Besuch der AG Stölln.

Der Schaden aus der Dürre würde sich für den Betrieb auf rund 1,1 Millionen Euro belaufen, so der Geschäftsführer. Den Landwirten würden aber auch noch Verluste aus den Jahren zuvor zu schaffen machten, sagte Detlef Ebert weiter. Und das gelte durchaus für die Landwirtschaft im Havelland allgemein.

Die Kälbchen fühlen sich wohl in ihrem Stall.. Quelle: Norbert Stein

In den Jahren 2015/2016 sei es die Milchkrise gewesen und 2017 habe man im stark verregneten Sommer die Ernte nicht von den Feldern bekommen. „Das alles hat Wirkungen hinterlassen“, erklärte der Geschäftsführer.

Ebert nannte ein Beispiel: Die Milchkrise habe die AG nur überstanden, weil sie den Kuhbestand von 1050 Tieren auf 720 reduzierte. Jetzt sind es wieder 800 Milchkühe. Für einen Liter Milch erhält die AG derzeit rund 33 Cent, und damit einen Preis, der nicht ganz die Produktionskosten deckt.

Die Dürrehilfe

Christian Görke war nach Stölln gekommen, um sich in Vorbereitung auf eine Kabinettssitzung in der kommenden Woche in Ribbeck zu Problemen der Landwirte zu informieren. Dem Finanzminister interessierte zunächst, ob die Dürrehilfen in den Landwirtschaftsbetrieben ankommen.

Der Kommentar: Überlebenshilfe

Maximal 500 000 Euro Hilfe konnten die Betriebe beantragen. Anträge für rund 94 Millionen Euro sind beim Land eingegangen, 16 Millionen Euro beanspruchen Landwirtschaftsbetriebe aus dem Havelland. Für Brandenburg stehen vorerst 46 Millionen Euro als Dürrehilfe zu Verfügung.

Detlef Ebert (r.), Geschäftsführer der AG Stölln, zeigt Brandenburgs Finanzminister Christian Görke leere Silos, deren Inhalt als Futterreserve im Winter aufgebraucht wurde. Quelle: Norbert Stein

Bund und Land bringen jeweils die Hälfte des Geldes auf. „41 Millionen Euro wurden bisher ausgezahlt“, sagte Christian Görke in Stölln. Auch die AG Stölln hat Geld beantragt Mitte Februar habe die AG Stölln 50 Prozent der Summe, die beantragt war, erhalten, sagte Detlef Ebert dem Finanzminister. Gibt der Bund weitere Mittel, werde das Land ebenfalls diese Summe aufbringen, um weitere Dürrehilfen auszahlen zu können, erklärte Christian Görke. Dazu werden derzeit Gespräche geführt.

Über die ILB

Der Finanzminister sieht Chancen, weiteres Geld für die Dürrehilfe zu generieren. Werden Bund und Land sich einig, rechnet Görke mit der Auszahlung in der zweiten Jahreshälfte. Auch Detlef Ebert hofft auf eine weitere Bewilligung. Die Strategie des Landes, die Dürrehilfe über die Investitionsbank des Landes – ILB – weiter zu geben, hält er für richtig, auch wenn die Gesellschafter dafür ihr eigene Vermögenslage offen legen mussten.

Bei einem Rundgang über das Betriebsgelände führte Ebert den Finanzminister auch zu zwei Silos mit einer Lagerkapazität von jeweils 4000 Tonnen Futter. „Das war unsere Futterreserve“ erklärte Ebert, als er auf die leeren Silos zeigte.

Silagereserve verfüttert

Die Silagereserve hat die AG als zusätzliches Futter für ihre 1200 Rinder, zu denen auch die Milchkühe gehören, eingesetzt. „Ohne die Reserve wären wir nicht durch den Winter gekommen“, erklärte Ebert, weil die Ernte im letzten Jahr so mies war. „Mit der noch zu Verfügung stehenden Silage schaffen wir den Anschluss an die nächste Ernte“, so Ebert.

Weil der Winter mild war, geht Ebert von einen zeitigen Beginn der ersten Grasernte aus. Anfang Mai rechnet er mit dem ersten Schnitt die Silos wieder füllen zu können.

Von Norbert Stein