Großderschau

Nach dem Verbrennen von Weihnachtsbäumen auf dem Kolonistenhof Anfang Januar startete der Heimatverein Großderschau am Freitagabend in seine diesjährige Veranstaltungssaison. Traditionell und wieder erfolgreich mit einer Kunstausstellung.

Julia Adam (22) und ihre Schwester Elisa (20) geben in der Remise mit 35 Bildern bemerkenswerte Einblicke in ihr Hobby, die Malerei. Rund 50 Besucher waren zur Vernissage gekommen und von den Bildern beeindruckt.

Julia und Elisa Adam blickten der Eröffnung aufgeregt entgegen. Bei allem Lampenfieber überwog bei ihnen aber die Freude. Es ist ihre erste eigene Ausstellung. Zuvor hatten sie bei der von mehreren Künstlern gestalteten Weihnachtsausstellung in Kulturzentrum Rathenow einige Bilder gezeigt.

Anregende Gespräche bei der Vernissage in der Remise. Quelle: Norbert Stein

Auch Helga Klein besuchte die Schau im Kulturzentrum und wurde so auf die beiden jungen Frauen aufmerksam. Die Vorsitzende des Heimatvereins Großderschau fragte Julia und Elisa Adam, ob sie nicht Lust hätten auf eine Ausstellung in der Remise auf dem Kolonistenhof. Die Schwestern waren begeistert und willigten ein.

Der Vorschlag wurde Realität. „Dass zwei junge Menschen aus unserer Region die diesjährige Ausstellung gestalten freut uns besonders“, sagte Helga Klein zur Eröffnung am Freitagabend.

Leidenschaft für Kunst von der Mutter geerbt

Julia und Elisa sind in Rhinow aufgewachsen, wo ihre Mutter Sabine Adam an der Grundschule Kunst unterrichtet. „Ihr verdanken wir wohl die Leidenschaft für das Hobby Malerei“, sagten die Töchter und überließen es der Mutter, die Besucher zur Ausstellung zu begrüßen. Sabine Adam nahm dabei auch auf einen berühmten Maler Bezug. Kein Geringerer als Pablo Picasso (1881- 1973) habe einmal gesagt, als Kind sei jeder Künstler. Das Besondere bestehe darin, als Erwachsener einer zu bleiben.

Helga Klein, die Vorsitzende des Heimatvereins, hat die Ausstellung organisiert. Quelle: Norbert Stein

Julia und Elisa Adam haben beide am Jahngymnasium in Rathenow Abitur gemacht und studieren heute in Berlin. Julia Tanzwissenschaften und Journalismus, Elisa Englisch und Filmwissenschaften. Die ältere Schwester wohnt seit einiger Zeit auch in Berlin, die Jüngere in Rathenow und pendelt zum Studium in die Hauptstadt.

Enge Verbindung zur Heimat Rhinow

An den Wochenenden kommen die Schwestern aber immer wieder gerne nach Rhinow, wo sie die ländliche Ruhe als Ausgleich zum hektischen Großstadtleben schätzen und auch Zeit finden zum Malen.

Julia Adam hat im Alter von 17 Jahren angefangen, sich intensiv mit der Malerei zu beschäftigen und dafür auch bei Michael Student einen Kunstkurs besucht. „Ich bin eher Autodidakt“, sagt Elisa, die seit fünf Jahren regelmäßig in ihrer Freizeit an der Staffelei sitzt.

Zu sehen sind ausdrucksstarke Arbeiten. Quelle: Norbert Stein

Beide malen gerne Porträts, interessieren sich für abstrakte Kunst und vieles mehr. Ihre Motive finden sie im täglichen Leben, der Natur und Filmausschnitten. Die Ausstellung unter dem weit gefassten Motto „Kleine und große Welten“ spiegelt diese Vielfältigkeit wider. So stellt Julia Aquarelle und Zeichnungen aus, die sie zum Beispiel „Das Meer in mir“ oder „Abgetaucht“ betitelt hat. Elisa zeigt 15 Bilder, unter anderem mit den Titeln „Torso“ und „Audrey’s Tanz“.

Lob von Wilhelm Hoffmann

„Die Bilder sind ausdrucksstark und verständlich“, lobte nach einen Ausstellungsrundgang mit Wilhelm Hoffmann (80) ein Mann, der künstlerisch selbst nicht aktiv ist. Seine Leidenschaft gehört dem alten Handwerk. Vielen Besuchern des Kolonistenhofes und von Veranstaltungen im Land dürfte er als Besenbinder des Heimatvereins bestens bekannt sein.

Auch die beiden Ausstellenden haben neben der Malerei weitere Hobbys. Julia interessiert sich für Yoga und Elisa für Karate. Die Ausstellung „Kleine und große Welten“ kann bis Ende Mai in der Remise besucht werden.

Von Norbert Stein