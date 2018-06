Kleßen

Das Ergebnis ist eindeutig und erschreckend zugleich. Zwischen dem 28. Februar und dem 12. März wurde in der Dorfmitte von Kleßen die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Dorfstraße gemessen. Die Auswertung ergab, dass über 58 Prozent der Kraftfahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht einhielten.

Deutlich über 50 km/h

Die meisten Kraftfahrer hatten deutlich über 50 kmh auf dem Tacho. Immer wieder hatten sich Einwohner bei Bürgermeister Joachim Tessenow über Autos, due durch das Dorf rasen, beschwert. Das Problem beschäftigte die Gemeindevertretung schon mehrmals, auch auf der jüngsten Sitzung wieder.

„Es geht vor allem auch um die Sicherheit der Kinder“, betonte der Bürgermeister. An der Dorfstraße ist eine Bushaltestelle, an der die Kinder täglich in ihren Schulbus ein- und aussteigen. Ältere Menschen sind beim Überqueren der Fahrbahn verunsichert.

Beschluss für Teilabschnitt

Zur Verkehrsberuhigung in der Dorfstraße hat die Gemeindevertretung deshalb beschlossen, die Geschwindigkeit für einen Teilabschnitt auf 30 km/h zu begrenzen. Ein entsprechender Antrag wird gestellt. Geht es nach dem Willen der Gemeindevertreter, sollen im Bereich von der Dorfmitte bis zum Büttnerweg zukünftig noch 30 km/h erlaubt sein.

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung vom Eingang bis zum Ausgang des Dorfes wäre den Abgeordneten noch lieber. Das Amt Rhinow wird nun für die Gemeinde das Tempolimit mit zeitlicher Begrenzung von 6 bis 10 Uhr und 13 bis 18 Uhr bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen.

Kreis muss genehmigen

Die Abgeordneten hoffen auf eine Genehmigung, sind sich aber auch darüber im klaren, dass Schilder allein das Problem nicht generell lösen werden. „Vielleicht bewirkt es bei Autofahrern aber, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und so langsamer zu fahren“, hieß es vor der Beschlussfassung. Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei helfen zusätzlich, so die Gemeindevertreter.

Außerdem könne erneut die mobile Geschwindigkeitsmessstelle aufgestellt werden. Die mobile Ge-schwindigkeitsmessstelle mit gelber Anzeige hat sich das Amt Rhinow für 3500 Euro im Frühjahr 2017 zugelegt. Sie wird in allen sechs Gemeinde des Amtes, insbesondere an Kitas, Schulen, Spielplätzen und anderen Einrichtungen mit hohen Verkehrsaufkommen aufgestellt.

Von Norbert Stein