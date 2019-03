Parey

Sonniges Wetter und milde Temperaturen sorgten in den letzten Tagen für gute Laune. Das weckt auch bei Fröschen und Kröten vorzeitige Frühlingsgefühle. Deshalb haben die Ranger der Naturwacht Westhavelland mit Helfern der Naturparkverwaltung und des Naturparkzentrums Anfang diese Woche entlang der Straße von Hohennauen nach Parey wieder einen Schutzzaun für Amphibien aufgestellt – wegen der milden Witterung zwei Wochen früher als in den vergangenen Jahren.

Rund 1,7 Kilometer lang und 30 Zentimeter hoch ist der Amphibienschutzzaun. Hinter dem Zaum wurden 100 Eimer in die Erde gesetzt. Zwei Tage waren die Naturfreunde damit beschäftigt.

Amphibien wandern früher als sonst

Der Schutzzaun wurde in eine Furche gesetzt, die Jürgen Seeger schon zuvor mit Traktor und Pflug gezogen hatte. So sind entlang der Straße nun alle Vorbereitungen getroffen für eine nun mittlerweile schon seit fast 25 Jahren praktizierte Amphibienhilfe. Spielt das Wetter mit und bleiben die Nächte frostfrei, rechnet Uta Drozdowski schon in den nächsten Tagen mit dem Beginn der Amphibienwanderung.

Frösche und Kröten kommen aus Richtung der nördlich der Straße gelegenen Großen Grabenniederung und wollen zu den weiten überschwemmten Havelwiesen, die südlich der Straße liegen, um dort zu laichen. Die Überquerung der Straße wäre für sie mit der großen Gefahr verbunden, von einem Fahrzeug überfahren zu werden.

Der erste Frosch wurde schon gerettet. Quelle: Norbert Stein

Deshalb wurde der Schutzzaun gestellt, an dem die Amphibien entlangwandern und dabei in die Eimer fallen. Frösche und Kröten wandern meistens in der Nacht. Deshalb kontrollieren Naturparkranger nun bis Voraussicht Ende April jeden Morgen die Eimer und tragen Frosch und Co über die Straße, wo sie dann gefahrlos zu den Laichgebieten gelangen.

Von Norbert Stein