Spaatz

Stroh nutzen die Landwirte zum Einstreu ihrer Tiere. Es kann aber auch andere Aufgaben erfüllen. In der Landschaft zwischen Spaatz und Wolsier wiesen Strohballen am Samstag den Weg zur „Brandenburger Entdeckungstour – Radeln im Westhavelland“. Der Heimatverein Spaatz hatte Besucher der Brandenburger Landpartie eingeladen, bei einer rund 15 Kilometer langen Fahrradtour Landluft zu schnuppern, Sonne pur zu genießen und an insgesamt sieben Stationen Landwirtschaft, Kunst und Pferdesport zu erleben. Wem es zum Radeln zu heiß war, der konnte die Stationen auch mit dem Auto entdecken, oder, wie Uwe Schmidt aus Spaatz, mit dem Trecker.

Zur Galerie Von Hof zu Hof führte am Samstag eine Radtour, mit welcher der Heimatverein Spaatz seinen Beitrag zur Brandenburger Landpartie leistete. Die Teilnehmer erhielten interessante Einblicke in das ländliche Leben. Die Kultur kam bei der Tour auch nicht zu kurz.

Auch Heike Teichert aus Dallgow war gekommen. „Ich möchte die Region kennen lernen und sehen wie Landwirtschaft funktioniert“ , sagte sie zur Mittagszeit auf dem Dorfanger in Spaatz. Sie kam gerade aus der im 13. Jahrhundert erbauten Feldsteinkirche.

Der Heimatverein und der Freundeskreis Spaatzer Dorfkirche hatten zur Eröffnung der Landpartie zu einer Andacht in die Kirche geladen. Hanna Seefeld spielte Orgel. Pfarrer Hardy Enseleit begrüßte die Gäste mit ungewöhnlichen Worten. „Eine Seefahrt ist schön“, sagte der Pfarrer, fügte sogleich hinzu „Eine Landpartie erst recht“.

Im Anschluss an die Andacht eröffnete Amtsdirektor Jens Aasmann die Landpartie. Die Besucher blätterten in alten Kirchenbüchern und bekamen vor der Kirche als flüssige Wegzehrung Sekt gereicht. Pfarrer Enseleit hatte zuvor den Landwirten für den Abend und die Nacht noch einen schönen Landregen gewünscht. Der Wunsch erfüllte sich nicht.

Katja März (r.) und Sabrina Menzel präsentierten den Teilnehmern der Landpartie Honig aus Spaatz. Quelle: Norbert Stein

Die schon viele Wochen anhaltende Trockenheit spielte dann auch bei Gesprächen auf dem Bauernhof von Jens und Steffen Schmücker immer wieder eine Rolle. „Die Gerste geht noch. Der Roggen sieht schlecht aus. Insgesamt müssen wir mit erheblichen Ernteausfällen rechnen“, sagt Jens Schmücker, der mit seinem Bruder 462 Hektar Land bewirtschaftet, Viehzucht betreibt und im Hoflanden eigene Erzeugnisse verkauft. Der Hofladen war auch zur Landpartie geöffnet. Katja März und Sabrina Menzel lockten mit Honig aus Spaatz. Auf dem Spargelhof Feiler drehte sich bei der Landpartie natürlich alles um die Gemüsestangen, deren Erntesaison sich dem Ende neigt.

Sommerlicher Ausflug in die Landschaft

Vom Spargelhof kommend starteten Ortsvorsteher Silvio März und Johannes Funke gemeinsam mit 25 Radlern zum Ausflug in die Landschaft. Michael Schmücker, der auch Vorsitzender des Heimatvereins Spaatz ist, radelte mit nach Wolsier, wo Enrico Voigt, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Gülpe, die Landpartiegäste empfing und zur Besichtigung des Wirtschaftshofes einlud. Er führt sie zu Kälbern, Schweinen und zu einem Melkhaus. Der Betrieb habe 300 Milchkühe, erklärt Voigt. Vor dem Betriebshof stärken sich viele Gäste vor ihrer Weiterfahrt am Stand der Kräuterey Wolsier mit Bratwust oder Steaks aus genossenschaftlicher Eigenproduktion.

Die Betriebe der Region präsentierten sich. Quelle: Norbert Stein

Auch Dirk und Vera Niklaus hatten die Tore von ihrem Künstlerhof „Art Land“ zur Landpartie geöffnet. In der 100 Jahre alten und zum Atelier hergerichteten Scheune drehten sich Spinnräder. Die Besucher konnten eine Ausstellung besichtigen oder sich bei Vera Niklaus zur Bienenhaltung informieren. „Ein idyllischer Hof mit vielen Reizen und absolut lohnenswert zum Endecken“ , schwärmte Jürgen Vogeler aus Rathenow. „Der Heimatverein Spaatz hat mit seinen Partnern ein tolles Programm zur Landpartie organisiert“, lobte Johannes Funke, bevor er mit weiteren Gästen aufbrach zum Dressurfestival nach Prietzen.

Von Norbert Stein