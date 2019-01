Rathenow

Rainer Krukenberg, der aus Rhinow stammt, hat sich eine Aufgabe vorgenommen, die für zwei Leben reicht. Der 57-Jährige erarbeitet für alle Orte im Havelland und acht weitere Landkreise drum herum die Listen der Kriegsopfer neu. Er war einige Jahre in der Fremde, kam 2009 zurück, wohnt in der Nähe von Neustadt/Dosse und begann 2011 mit seinem Projekt.

Im Laufe der Jahre hat er bislang 1809 Orte aufgesucht und über 500 Gedenktafeln untersucht. Um die Dimension seines Schaffens einmal klarzumachen, hat er die Zahlen auf Wunsch dieser Zeitung ausgerechnet und mitgeteilt, dass er schon mehrere tausend Euro Benzingeld verfahren hat. Er mache alles ehrenamtlich, teilt er mit, und bekomme keine Aufwandsentschädigung.

Warum? „Es interessiert mich einfach“

Warum er das macht? „Es interessiert mich einfach“, antwortet er nur und berichtet, wie er als Jugendlicher zu DDR-Zeiten im Staatsbürgerkunde-Unterricht von einem Lehrer zu hören bekam: Es gebe in Rhinow und Umgebung ein paar imperialistische Denkmäler – die müssten endlich abgerissen werden. Da weckte das Interesse des Jungen an der Geschichte, er sah sich schon damals die Denkmäler an und jetzt im reiferen Alter hat er das Thema zu seiner Lebensaufgabe gemacht.

Als Einstieg hat er zunächst alle Gedenktafeln dokumentiert, danach die Sterbebücher und die Kirchenbücher in den jeweiligen Archiven durchgesehen. Er fuhr die Westfront des Ersten Weltkriegs ab, besuchte hunderte Kriegsgräberstätten, von 1870/71 begonnen, über 1914 bis 1918 bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Überall zeichnete er ganz genau die Namen und Sterbedaten auf.

Eine Reihe von Fehlern aufgedeckt

Durch Vergleiche der gesammelten Fakten hat er schon eine Reihe von Fehlern aufdecken können. Deshalb hat Rainer Krukenberg es als sein Ziel formuliert, zunächst für alle Orte im Havelland seine aktualisierten Listen an Bürgermeister, Pfarrer oder geeignete Vereine zu übergeben. Im November war Premnitz der erste Ort im Kreis, wo er die Ergebnisse seiner Recherchen übergeben hat.

Um Lücken zu schließen, hat Rainer Krukenberg im Auftrag des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge im Amtsgericht Rathenow die Listen der vermissten Soldaten durchgesehen, die später für tot erklärt worden sind. Manche Vermisste seien nie für tot erklärt worden, hat er festgestellt. So hat sich kürzlich der Sohn eines Mannes bei ihm gemeldet, der im Kessel von Stalingrad verschollen war.

Recherchen in neun Landkreisen In neun Landkreisen und einer kreisfreien Stadt war Rainer Krukenberg für seine Recherchen über Kriegsopfer unterwegs. Neben dem Havelland und der Stadt Brandenburg/H. sind das die Landkreise Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Potsdam-Mittelmark, Stendal, Jerichow, Salzwedel und Börde. Aufgesucht hat er 1809 Orte und über 500 Gedenktafeln dokumentiert. Wer Informationen über Vermisste und für tot erklärte Menschen hat, Fotos von verschwundenen Denkmälern oder Gedenktafeln besitzt, ist aufgefordert, dies Rainer Krukenberg mitzuteilen. Er ist erreichbar per E-Mail über krukenberg@freenet.de

Rainer Krukenberg hat das Ziel, im Sommer die Listen für Rathenow zu übergeben. Er hat 820 gefallene Rathenower im Ersten Weltkrieg gezählt, 1082 außerhalb Gefallene im Zweiten Weltkrieg, 321 zivile Kampfopfer von Mai bis Juli 1945 in Rathenow. 170 Zwangsarbeiter kamen um, zum Teil mit Kindern. Noch viel mehr kann er detailliert berichten.

Tief betroffen hat ihn gemacht, wenn er die Daten von gefallenen 16-Jährigen im Volkssturm 1945 fand oder vom Vater las, der im Ersten Weltkrieg fiel und dessen zwei Söhnen, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben ließen. So lange es seine Gesundheit zulasse, werde er weiter an den Opferlisten arbeiten, sagt Rainer Krukenberg. Er denkt, dieses Thema wird für die Gemeinden in 300 Jahren noch interessant sein.

Von Bernd Geske