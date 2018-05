Hohennauen

Im Stall der Agrargenossenschaft Hohennauen in Witzke läuft das Radio. Besondere Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und bedürfen einer besonderen Vorbereitung. „Die Tiere müssen sich an die Musik gewöhnen“, erklärt Tierpflegerin Jessica Wolff. „An eine Geräuschkulisse und erzählende Zuschauer ebenfalls“, ergänzt ihr Kollege Jürgen Feuerherdt. Jessica Wolff und Jürgen Feuerherdt trainieren schon seit mehreren Wochen mit Esmina P und Gero für die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (Brala), die vom Donnerstag bis Sonntag im MAFZ Paaren stattfindet. Die Musik gehört für beide Rinder der Zuchtrasse Uckermärker zum Vorbereitungsprogramm. Esmina P ist eine zweijährige Uckermärker Färse und Gero ein 22 Monate alter Bulle. Er ist ebenfalls Uckermärker und bringt mit 800 Kilogramm ein stattliches Gewicht auf die Waage.

Trainingsstunden im Witzker Stall

Die Uckermärker, benannt nach der gleichnamigen Landschaft in Brandenburg, wurden 1992 als Rinderrasse anerkannt. Die noch junge Zuchtlinie entstand durch systematische Kreuzung der Rassen Fleckvieh und Charolais. Das 25-jährige Zuchtjubiläum ist auf der Brala am Samstag Anlass für eine Bundesschau Uckermärker Rind. Jessica Wolff wird bei der Bundesschau Esmina P in den Ring führen und Jürgen Feuerherdt den Bullen Gero. Damit sich beide ordentlich im Vorführring bewegen, wird seit vielen Tagen auf dem Hof in Witzke eifrig geübt. Schließlich soll die Uckermärker Dame ihren schönen Körperbau richtig zur Schau stellen und Bulle Gero das Fachpublikum und die Besucher mit kräftigem Muskelaufbau imponieren.

Insgesamt 13 Bullen hatte Rinderzüchter Feuerherdt in die nähere Auswahl für die Brala genommen und sich dann für Gero entschieden. Damit die Schönheit der Tiere auch richtig zur Geltung kommt, werden sie täglich mit Ohrvus – eine Art Shampoo für Rinder – gewaschen.

Fleckvieh-Mutter Pia mit Kalb Galileo komplettiert die tierische Abordnung der Agrargenossenschaft Hohennauen zur Brala. Vorstandsvorsitzender Peter Wilke wird die Tiere am Mittwoch nach Paaren bringen, wo sie dann an den vier Ausstellungstagen von Jessica Wolff und Jürgen Feuerherdt betreut, gefüttert, gepflegt und den Besuchern vorgeführt werden. Tägliche Tiermaniküre inbegriffen. Ein paar gute Leckerlie als Anerkennung für gutes Benehmen werden die Tierpfleger auch mitnehmen nach Paaren und den Tieren spendieren. Im MAFZ haben die Rinder einen Tag Zeit, sich an die für sie ungewohnte Umgebung auf Zeit zu gewöhnen.

Präsentation vor großem Publikum

Der Vorbereitungsaufwand für die Brala ist wie zu anderen Ausstellungen oder Auktionen groß. „Aber notwendig“ sagt Peter Wilke, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Hohennauen. „Wir sind ein Zuchtbetrieb und verkaufen Rinder bundesweit. Auf der Brala können wir unsere Zuchtqualitäten gut präsentieren“. Die Agrargenossenschaft hat drei Zuchtherden mit den Rinderrassen Uckermärker, Charolais und Fleckvieh. Einschließlich Milchkühe hat der Betrieb insgesamt rund 2000 Rinder in Ställen oder auf Weiden. Auf Landesschauen hat die Agrargenossenschaft schon öfter Tiere erfolgreich ausgestellt. Nun wird sie ihre besten Uckermärker in Paaren das erste Mal bei einer Bundesschau vorstellen und sich dabei mit 19 Zuchtbetrieben messen, die insgesamt 64 Tiere dieser Rinderrasse im Vorführring präsentieren. Zu den Chancen eines erfolgreichen Abschneidens bei der Bundesschau befragt, gibt sich der Vorstandsvorsitzende diplomatisch. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken“, sagt er, und die Rinderzüchter stimmen dem voll zu.

Von Norbert Stein