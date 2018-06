Hohennauen

Angelkähne auf dem See. Bäume in weiten Landschaften. Die Dorfkirche, Blumen und natürlich eine üppige Natur. Die Motive sind vielseitig und sehenswert. Zehn Hobbykünstler – Edelgard Jeworowski, Emmi Franken, Brigitte Kober, Gertraude Käpernick, Bärbel Kaupert, Jana Höffler, Andrea Rumland, Jannes Rumland, Linda Büngers und Kathrin Pionschek – zeigten am Samstag zum diesjährigen Hohennauener Sommerfest in der Pension „Am Dorfanger“ Aquarelle, Ölbilder, Mischtechniken und weitere Werke.

Zur Galerie Ein Chorkonzert zum Auftakt, eine Gemeinschaftsausstellung, Spiele, Sport und ein buntes Kulturprogramm – beim Sommerfest in Hohennnauen war für jeden Geschmack etwas dabei.

Kathrin Pionschek begrüßte am Vormittag die Besucher zur Gemeinschaftsausstellung „Hohennauener Ansichten“ mit Fontanes Gedicht „Havelland“. Christina Berse sorgte mit Gitarre und Gesang für eine schöne kulturelle Umrahmung. Die Besucher wandelten durch die Räume. Sie schauten und genossen das heimatliche Flair der Kunstwerke.

Alte Dachziegel wurden verkauft

„Es ist eine schöne Ausstellung“, lobt Hans Zimmermann aus Rathenow nach einem Rundgang. Er ist selbst Hobbymaler und kennt viele der Ausstellenden in der Pension. Auf dem Hof präsentiert sich der Hohennauener Kirchenförderverein mit einem Stand und hat alte Dachsteine mitgebracht. „Es sind über 300 Jahre alte Dachziegel von der Dorfkirche“, erklärt Pfarrerin Dorothea Klimmt. Das Dach der Kirche wird derzeit neu eingedeckt. Die alten Ziegel verkauft der Förderverein für 10 Euro und auch Orgelpatenschaften für 50 Euro.

Der Erlös fließt in die Finanzierung der derzeit erfolgenden Kirchensanierung und weitere Einzelprojekte, wie die Reinigung des historischen Altarteppichs.

Musiziert wurde auch. Quelle: Norbert Stein

Am Nachmittag hatte Bürgermeister Ulf Gottwald auf dem Sportplatz das Sommerfest eröffnet. Die Kinder der Kita „Storchennest“ Hohennauen unterhielten die Besucher mit einem Programm rund um die Fußballweltmeisterschaft. Die Mädchen und Jungen der Kleinen Grundschule zeigen temperamentvolle Tänze, und Schüler der Bürgelschule aus Rathenow machten Musik.

Ines Smolorz und Diana Adler sorgten mit einem Sketch rund ums Rentnerdasein für Stimmung. Am Stand des Heimatvereins konnten sich die Kinder ihre Gesichter lustig schminken lassen, und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltete mit ihnen Geschicklichkeitsspiele.

Das Gewicht eines Kalbes musste geschätzt werden

Ernst-Dietrich Wille von der Agrargenossenschaft Hohennauen hatte ein Kalb mitgebracht. Während das Kalb in einer schattigen Box lag und von Kindern gestreichelt wurde, animierte Wille die Besucher, das Gewicht des Kalbes zu schätzen. 138 Tipps standen bereits zur Kaffeezeit auf seinem Zettel und Ernst-Dietrich Wille rührte weiter die Werbetrommel für das „Bullenschätzen“. Auf dem Sportplatz lief derweil ein Volleyballturnier auf Hochtouren.

Das Fest klang aus mit einem Sommernachtstraum. Den Auftakt zum Sommerfest hatte am Freitagabend die Chorgemeinschaft Harmonie mit einem traditionellen Frühlingskonzert gemacht.

Von Norbert Stein