Kleßen

Die Winterpause ist vorüber. Das Spielzeugmuseum startete am Wochenende mit einer Sonderausstellung „Im Märzen der Bauer - Landleben spielen“ in die neue Saison. Museumsleiter Frithjof Hahn hat die Sonderausstellung zusammengestellt. Gezeigt werden in mehreren Vitrinen Aufstellfiguren, Ställe, Fuhrwerke, Traktoren und weiteres Spielzeug aus dem Museumsfundus. Die Sonderausstellung gibt anschauliche Einblicke in kindliche Spielgewohnheiten vergangener Zeiten und Generationen.

Eher für Stadtkinder

Solches Spielzeug richtete sich ab dem 19. Jahrhundert eher an Stadtkinder. „Sie lernten auf diese Weise Tiere kennen und konnten ein idealisiertes Landleben nachspielen“, erklärt Frithjof Hahn bei einem Museumsrundgang.

Landkinder hatten wenig Zeit für Spaß und Spiel, weil sie auf dem Hof mithelfen mussten. Zudem hatten sie oft nur einfaches Spielzeug wie Kreisel und Murmeln, von denen es auch viele Exemplare zu sehen gibt in der Sonderausstellung. Das klassische Landspielzeug – zum Beispiel Ställe – wäre bei den Kindern vom Lande fehl am Platz gewesen. Sie alle wussten, wie Tiere und Ställe aussehen.

Die Sonderausstellung „Im Märzen der Bauer - Landleben spielen“ ist eröffnet. Quelle: Norbert Stein

Schon das Wochenende hat gezeigt, „Im Märzen der Bauer - Landleben spielen“, weckt bei den Besuchern unterschiedliche Emotionen. Kinder staunen und machen große Augen. Omas und Opas erinnern sich an ihre eigene Kindheit oder Erzählungen ihrer Eltern womit sie einmal gespielt haben.

Die Sonderausstellung ist vielseitig. In einer Vitrine sind Bauernhöfe aufgebaut, mit denen Kinder schon vor über 100 Jahren spielen konnten. Stallungen, in denen Kühe aus Holz stehen. Ebenfalls aus Naturmaterialien angefertigte Pferde, Hühner und Gänse vor einer Scheune, dazu ein Garten und natürlich Bäuerin und Bauer, die den Hof bewirtschaften, sorgen für einen optischen Augenschmaus und dürften früher Kinder zum spielen begeistert haben, vielleicht auch heute noch.

Mechanische Magd

Die Sonderausstellung zeigt auch, wie Traktoren Einzug hielten in die kindliche Spielwelt. Es sind verschiedene Typen, angefertigt aus Holz oder Blech. Die Sonderausstellung macht auch die Entwicklung von Landmaschinen deutlich.

Eine mechanische Gänsemagd, die von einer Dampfmaschine angetrieben wird – dieses Stück zeigt Frithjof Hahn den kleinen und großen Museumsbesuchern besonders gerne. Die Sonderausstellung zeigt eine Auswahl von ländlichen Spielzeug aus dem Museumsfundus. „ Wir können leider nicht alles zeigen.“, sagt Frithjof Hahn.

Museumsleiter Frithjof Hahn. Quelle: Norbert Stein

Denn dafür würde der Platz bei weitem nicht ausreichen im Museum mit vielen weiteren Ausstellungen, wie Puppenstuben und Modelleisenbahnen, Oft bekommt der Museumsleiter von Erwachsenen bei der Besichtigung der Spielzeugwelt zu hören „Damit habe ich als Kind auch schon gespielt“. Die Sonderausstellung wird dazu noch zusätzlich sorgen.

Es geht also wieder los, im Spielzeugmuseum Kleßen, das inzwischen immer beliebter wird – für große und kleine Museumsbesucher.

Von Norbert Stein