Witzke/Hohennauen

Die Straße der Technik in Witzke wird nicht ausgebaut. Das bekräftigte jetzt noch einmal Jens Aasmann, Direktor des Amtes Rhinow. Und das passiert, obwohl es der Straßenausbau letztlich doch auf einen hinteren Platz der Leader-Projektliste geschafft hatte. Mit dem europäischen Leader-Programm sind in der Region viele Ideen in die Tat umgesetzt worden. Manchmal müssen sich Kommunalppolitiker aber entscheiden.

Wie noch in Erinnerung hatte sich das Amt Rhinow für den Ausbau der Straße der Technik in Witzke mit einem Projekt beim Leader-Programm beworben. Das war nicht im Sinne der Anwohner. Eine Bürgerinitiative wurde gegründet, später scheiterte ein Bürgerentscheid. Bei der Leader Arbeitsgemeinschaft Havelland (LAG) wurde das Projekt in Witzke nicht mit Priorität eingestuft.

Auch wenn das Amt Rhinow die Straße als Teil des Radwegenetzes für Touristen eingestuft hatte. Also wurde der Antrag umformuliert – diesmal bekam der Straßenausbau bei der LAG genügend Punkte. Allerdings weit hinten auf der Projektliste.

Zu weit hinten konstatierte jetzt noch einmal Amtsdirektor Aasmann. „Das Leadergeld wäre wohl für andere Vorhaben verbraucht worden.“ Die Anwohner der Straße der Technik, die sich gegen den Ausbau gewehrt hatten, können also in Ruhe der Zukunft entgegensehen.

Denn nachdem sich Martin Gorholt im vergangenen Sommer den Hohennauener Schulsportplatz angesehen hatte, war klar: hier muss etwas geschehen, um das Gelände langfristig zu nutzen. Planer Hagen Roßmann hat einen ersten Entwurf erarbeitet.

Entstehen werden eine 150 Meter lange Laufbahn, einschließlich 75-Meter-Sprintstrecke und eine Weitsprunganlage. Der Entwurf sieht weiterhin ein variabel nutzbares kleines Spielfeld, einen Beachvolleyballplatz und Container für Sportgeräte vor.

Der Kleinfeldfußballplatz bleibt. Voraussichtlich 330 000 Euro würde die Sanierung des Schulsportplatzes kosten. Das Geld kann die Gemeinde nur mit Hilfe von Fördermitteln aufbringen.

Amtsdirektor Jens Aasmann sieht gute Chancen, Geld aus dem Leader-Programm zu bekommen, weil der Schulsportplatz auch von der Kita und den Rathenower Werkstätten genutzt wird.

Die Gemeindevertretung in Seeblick hat sich darum nun grundsätzlich für einen Leaderantrag zur Sportplatzsanierung in Hohennauen entschlossen. Die „Straße der Technik“ spielt keine Rolle mehr.

Von Joachim Wilisch