Großderschau

Die Zeiten, zu denen der Straußenhof viele Besucher nach Großderschau lockte, sind zumindest vorübergehend vorbei. „Geschlossen“ steht auf dem Schild vor dem Hofeingang an den meisten Tagen.

Der Hofladen und das Lokal sind nur am Montag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Ab April bis September zusätzlich noch am Dienstag. An Feiertagen ist ebenfalls geschlossen. Lediglich zwei Öffnungstage in der Saison sind ein deutliches Zeichen. Der Straußenhof ist in einer sehr schwierigen Situation.

Auf dem Straußenhof geht es bergab. Enrico Dams betreibt in Rhinow zusätzlich den Imbiss „Zur alten Tanke“. Quelle: Norbert Stein

Hofbesitzer Enrico Dams beschreibt die Ursache. „Wir hatten im nassen Sommer 2016 und im Winter 2016/17 enorme Verluste bei der Aufzucht von Küken und Jungtieren.“ Diese Verluste haben eine deutlichen Lücke in den Tierbestand gerissen.

Zwischen 120 bis 180 Strauße unterschiedlichen Alters bewegten sich bis zu der Krise in den Freigehegen hinter dem Hof. Nun ist viel Platz auf der Fläche. Lediglich fünf Strauße sind noch auf dem Hof. Die Besucher können sie an den Öffnungstagen besichtigen.

Führungen werden derzeit nicht angeboten. „Dafür sind es einfach zu wenig Tiere“, sagt Enrico Dams und verweist darauf, dass man für Gruppen ab zehn Personen den Straußenhof und das Lokal nach Absprache auch außerhalb der Besuchertage öffnet. Die Stammkunden des Hofladens beliefert Dams derzeit mit Straußenfleisch aus der Gefriertruhe. Außerdem kauft er Ware hinzu.

Vor 17 Jahren erwarben Hansjoachim Menzel und Alfred Thormann den ehemaligen Hopfenhof in der Kleinderschauer Straße 7 und gründeten die Straußenhof. Im Jahr 2011 übernahm Enrico Dams das Anwesen. „Ich habe mir das alles etwas einfacher vorgestellt“, sagt Dams heute. Er bereue die Entscheidung, den Straußenhof zu kaufen, aber nicht. „Ich gebe nicht auf. Das ist kein Thema. Der Tierbestand auf dem Hof wird schrittweise wieder aufgebaut.“

Von den noch verbliebenen fünf Straußen auf dem Hof sind drei Zuchttiere, ein Hahn und zwei Hennen. Sie sollen in den kommenden Monaten wieder für Straußennachwuchs sorgen. Zudem sei es möglich, Küken hinzu zu kaufen, sagt Dams. Gelingt das, werden für Besucher auch wieder Hofführungen angeboten. Hofveranstaltungen sind derzeit für die Saison 2019 nicht geplant. Um finanziell über die Runden zu kommen hat Enrico Dams sich neben dem Straußenhof zusätzlich umorientiert. In Rhinow betreibt er den Imbiss „Zur alten Tanke“ mit Frühstücks- und Mittagsangebot,Lieferservice und Büfetts außer Haus. Zweimal in der Woche ist er in Neuruppin mit einer Feldküche auf dem Marktplatz. Gerne fährt er mit der Feldküche auch zu Dorffesten und weiteren Veranstaltungen, wie zum Kolonistenhof in Großderschau.

Im Februar 2012 war der Sternekoch Frank Rosin auf dem Straußenhof. Rosin kochte mit Enrico Dams für eine Fernsehsendung und gab gastronomische Tipps. Einen Aufschwung im Lokal bewirkte das Schaukochen allerdings nur ansatzweise. Auch andere Veranstaltungen sorgten nicht für deutlich mehr Besucher. Die Teilnahme an der Brandenburger Landpartie und die Zubereitung von Straußenfleisch in einem Kochstudio auf der Grünen Woche in Berlin machten den Straußenhof aber einem größeren Personenkreis bekannt.

Von Norbert Stein