Neuwerder/Gülpe

Früh um 3 Uhr wurde Peter Haase dieser Tage von einem Einwohner geweckt in Gülpe. Auf der Streuobstwiese stimme etwas nicht. Die Schafe seien ausgebrochen, erzählte ihm der Nachbar aufgeregt.

Alarm auf der Streuobstwiese

Peter Haase arbeitet bei der Naturparkverwaltung Westhavelland und wohnt in Gülpe. Er und der Einwohner eilten gemeinsam zur Streuobstwiese hinter den Gärten am Ortsrand, wo Schafe weideten. „Der Zaun war nach innen eingedrückt“, berichtet Peter Hasse. Die kleine Schafherde war nicht mehr auf der Streuobstwiese. Die Tiere liefen verängstigt und aufgeregt in der Gegend herum.

Die Schafe wurden mit viel Mühe wieder eingefangen und kamen zurück auf die Streuobstwiese. Peter Haase war sofort klar: Herumstreunende Hunde haben in der Nacht die Schafherde von der Streuobstwiese vertrieben. Die Vermutung wurde zur Gewissheit.

Schafe und Ziegen vom Hofgut Neuwerder sind auch auf dem dem Flugplatz in Stölln zur Landschaftspflege im Einsatz. Quelle: Norbert Stein

Die Halterin der Tiere, Sabine Koch ist entsetzt: „43 Schafe waren auf der Streuobstwiese. Sieben Schafe wurden von einem Hund gebissen, zwei Tiere hatten schwere Verletzungen, die noch nicht verheilt sind. Ein Tierarzt musste die verletzten Schafe behandeln.“

Die Schafe sind inzwischen auf einer anderen Streuobstwiese. Sabine Koch bewirtschaftet mit ihrem Mann Bernd das Hofgut Neuwerder in der Gemeinde Gollenberg mit 150 Schwarzkopfschafen, 70 Skudden-Schafen, 20 Ziegen und weiteren Tieren. Die Schafe und Ziegen weiden in kleineren Herden auf Streuobstwiesen, um die sich der Nabu-Regionalverband Westhavelland kümmert.

In mehreren Orten

Streuobstwiesen pflegt der Regionalverband in mehren Orten des Westhavellandes, so auch in Gülpe, Milow und Rathenow-West. Auch auf dem Gollenberg-Flugplatz in Stölln sind Schafe und Ziegen vom Hofgut Neuwerder als „Rasenmäher“ im Einsatz und werden dabei von zwei Hunden bewacht. Der Flugsportverein hat die Tiere gerne als Gast, weil sie das Gras kurz halten und zudem mit den Füßen Erdlöcher verfestigen.

„Schafe sind hervorragende Landschaftspfleger“,sagt René Riep, Geschäftsführer des Nabu-Regionalverbandes. Das ein oder mehrere herumstreunende Hunde in Gülpe die Schafe von der Streuobstwiese vertrieben und gebissen haben, dafür hat Riep keinerlei Verständnis.

René Riep vom Nabu. Quelle: N. Stein

Wolfgang Radke, Ortsvorsteher von Gülpe, auch nicht. So etwas habe es im Dorf bisher nicht gegeben, sagt er. Hunde ziehen eventuell und gelegentlich in der Nacht durchs Dorf . Der Ortsvorsteher fügt hinzu: „Jeder Halter ist für seinen Hund verantwortlich“.

Eine „generelles Problem“ seien Hunde in den Dörfern nicht, sagt Michael Mirschel, Ordnungsamtsleiter in Rhinow. Der Vorfall in Gülpe sei dem Ordnungsamt nicht gemeldet worden.

Doch kein Einzelfall?

Für Sabine Koch ist Gülpe jedoch kein Einzelfall. „Herumstreunende Hunde haben schon öfters den Schafen und Ziegen Probleme bereit, auch in Neuwerder“, sagt sie. Sie hofft, dass sich Hundehalter ihrer Verantworung stärker bewusst sind. Die Behandlung der verletzten Tiere sei teuer gewesen.

Von Norbert Stein