Strodehne

Von einem Einbruch in die Kirche Strodehne am vergangenen Wochenende berichtet die Polizeiinspektion Havelland. Die Täter öffneten mit Gewalt die Eingangstür der Kirche am Backofenberg. Dann durchsuchten die Einbrecher die Räume in der Kirche.

Dabei stießen sie auch auf eine Büchse mit Spendengeld. Das Bargeld entnahmen die Diebe. Wie viel Geld sich genau in der Spendenbüchse befand, ist nicht bekannt.

Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen eine Anzeige gegen Unbekannt auf. Der Sachschaden, der bei dem Einbruch entstand, beträgt etwa 100 Euro.

