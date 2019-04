Stölln

Die Landwirte im Havelland haben drei schwierige Jahre hinter sich. 2016 war die Milch plötzlich nichts mehr wert. 2017 kam im Sommer der große Regen – auf den Feldern vertrocknete die Ernte. Und im vergangenen Jahr schließlich verdorrten die Feldfrüchte bereits frühzeitig. Die Landwirte – nicht nur in dieser Region – hätten sich also ein „normales“ Jahr durchaus verdient. Über die Rückschläge der vergangenen drei Jahre soll Geld aus Bundes- und Landeskasse hinweghelfen. Das ist zunächst großzügig. Allerdings ist der Ausgleich nicht so hoch wie der Schaden. Wenn aber ein Betrieb im dritten Jahr hintereinander an die Reserven muss, um weiter zu existieren, dann kann das auch mit einschneidenden Folgen ändern. In Tietzow hat ein Agrarbetrieb die Milchproduktion eingestellt. Einem Finanzminister muss man das nicht erklären – er sollte rechnen können. Christian Görkes Aufgabe wird es nun sein, für weitere Unterstützung der Landwirte zu werben, damit deren Betriebe weiter überleben.

Von Joachim Wilisch