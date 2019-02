Gülpe

Das Haveldorf Gülpe ist in vielfältige Natur eingebettet. Gänse, Kraniche und viele weitere gefiederte Gäste locken Besucher zur Vogelbeobachtung an den Gülper See oder zu Ausflügen in die Landschaft. Hobbyastronome schätzen den Sternenhimmel über Gülpe in der Gemeinde Havelaue.

Kanuten kommen bei Paddeltouren durch das Havelland nach Gülpe. Sie legen eine Pause ein und übernachten gerne auf dem idyllisch Biwakplatz am Ufer der Gülper Havel.

Bänke laden zum entspannen ein und auf Tafeln finden die Wasserwanderer Infos zum Naturpark Westhavelland und Tipps zu Ausflügen in die Region. Die Platzordnung der Gemeinde regelt die Nutzung und gestattet eine Übernachtung.

Großer Ansturm im Sommer 2018

Geschaffen wurde der Biwakplatz für Wasserwanderer. Genutzt wird er aber auch von Gästen die auf dem Landweg nach Gülpe kommen. Im sehr warmem Sommer 2018 nutzten besonders viele Besucher den Biwakplatz.

Bei allem Verständnis im Dorf für die Besucher sorgte der Zustrom auch für Probleme. Die Straßen und Plätze vorm dem Zugang zum Biwakplatz waren oft zugeparkt und behinderten den Verkehr. Einwohner, die auf den Friedhof wollten, hatten kaum noch Parkmöglichkeiten.

Auch die Fäkalienentsorgung aus dem einfachen Klo auf dem Biwakplatz bereitete Sorgen. Der Ortsbeirat und seine Helfer stießen bei der ehrenamtlichen Betreuung und Einkassierung der Übernachtungsgebühr an die Grenzen des Machbaren. Der Ortsbeirat und die Gemeindevertretung haben sich deshalb schon mehrfach mit den Problemen befasst.

Ehrenamtliche Helfer stoßen an ihre Grenzen

Die Ausweisung von Parkmöglichkeiten im Dorf wurde bereits umgesetzt. Nun fasste die Gemeindevertretung in Vorbereitung auf die Saison am Mittwochabend weitere Beschlüsse. Die vorhandene Toilette soll durch eine Miettoilette ersetzt und im regelmäßigen Rhythmus geleert werden.

Eine dauerhafte und wetterfeste Beschilderung soll auf die Bewirtschaftung und Ansprechpersonen hinweisen. Der Ortsbeirat wird sich zudem um die Gewinnung weiterer ehrenamtlicher Kräfte bemühen, die sich um den Platz und die Einkassierung der Übernachtungsgebühr kümmern.

Die Gemeinde will zur Erleichterung der Arbeit und einer möglichen wechselseitigen Betreuung ein Prepaid-Handy anschaffen. Handy und Qutittungsblock könne man unkompliziert weitergeben, so Amtsdirektor Jens Aasmann ( SPD).

Übernachtung am Havelufer kostet künftig drei Euro

Die Gebühr für eine Übernachtung auf dem Biwakplatz wird von derzeit 1,50 Euro pro Person auf 3 Euro erhöht. Für Kinder bis zehn Jahren wird keine Gebühr erhoben. Die Festlegung in der Platzordnung, die nur eine Übernachtungsmöglichkeit gestattet, soll „nach Augenmaß“ gehandhabt werden.

Wenn auf dem Platz wenig Betrieb ist, soll eine zweite Übernachtung möglich sein, stimmten die Abgeordneten einem Vorschlag des Amtsdirektors zu. Die Entscheidung soll vor Ort dem ehrenamtlichen Betreuungspersonal obliegen.

Bürgermeister Guido Quadfasel sieht die Gemeinde mit diesen Entscheidungen auf den richtigen Weg. Mit den Übernachtungsgebühren hofft die Gemeinde die Unterhaltungskosten für den Platz einschließlich 500 Euro für die Miettoilette finanzieren zu können.

Von Norbert Stein