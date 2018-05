Rhinow

Seit mehr als tausend Jahren pilgern Menschen aus aller Welt zum Grab des Apostel Jakob in das spanische Santiago de Compostela. Nachdem der deutsche Komiker Hape Kerkeling im Jahr 2006 sein Pilgerbuch „Ich bin mal weg“ veröffentlicht hatte, in dem er seine Erlebnisse auf dem Jakonsweg beschreibt, ist auf der Strecke ein regelrechter Pilger-Boom ausgebrochen. Pilgern auf dem Jakobsweg hat in der heutigen Zeit sicherlich auch etwas mit Abschalten von hektischen Alltagsgeschehen zu tun. Pilgern ist eine Wanderung zwischen Glauben, Natur und Nächstenliebe.

Im Herbst des Jahres 2016 pilgerte auch Ina-Patricia Dehn aus Hohennauen mit einer Studiengruppe auf dem klassischen Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Drei Wochen wanderten die zehn Frauen und Männer aus den verschiedensten Regionen Deutschlands und Kanada auf dem geschichtsträchtigen Weg durch Nordspanien. Die Route absolvierten sie abwechselnd. Einen Tag wanderten sie zwischen 20 und 30 Kilometer, am folgenden Tag absolvierten sie eine Etappe mit dem Bus.

„Es war eine ganz neue Erfahrung“, sagt Ina-Patricia Dehn, „Wir haben wunderschöne Klöster, Kirchen und Burgen gesehen und besichtigt“. Pilgern würden die Menschen aus verschiedenen Beweggründen, hat Ina-Patricia Dehn aus den Gesprächen mit den Pilgerern erfahren.

Regelmäßige Treffen seit der großen Tour

Für ihn sei es der Abschluss seines Berufslebens gewesen, erzählte am Himmelfahrtstag Wolfgang Weig aus Osnabrück vor der Dorfkirche in Spaatz. Er gehört wie Ina- Patricia Dehn zu der Pilgergruppe, die sich nach den gemeinsamen Erlebnissen auf dem Jakobsweg nun jedes Jahr bei einem Teilnehmer trifft um Erinnerungen auszutauschen, gemeinsam etwas zu unternehmen und die jeweilige Region kennen zu lernen.

Dass die Gruppe nun bereits zum zweiten Mal ins Havelland kam, hat natürlich die Frau aus Hohennauen bewirkt. „Sie hat immer wieder vom Havelland, dem Ländchen Rhinow und der schönen Natur ringsum geschwärmt und gesagt, das müsst ihr euch anschauen“, erklärt Wolfgang Weig.

Führung durch das Dorf Spaatz

Und deshalb waren die zehn Männer und Frauen nun am Wochenende zum zweiten Mal im Havelland. Zum Auftakt besuchte die Gruppe einen Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothea Klimmt in der Dorfkirche Spaatz. Marion Schwarz spielte die Orgel, und nach dem Gottesdienst berichtete Bürgermeister Guido Quadfasel den Besuchern aus der Geschichte des Dorfes, informierte sie über die im 13. Jahrhundert erbaute Kirche und das Engagement eines Freundeskreises für den Erhalt des Hauses sowie kultureller Veranstaltungen in der Kirche.

Nach einer Eintragung in das Besucherbuch wurde die zweite Spaatzer Attraktion, der Spargelhof Feiler, besichtigt und Spargel gegessen. Die Pilgergruppe erkundete außerdem den Natur- und Sternenpark Westhavelland und wanderte mit der Hohennauener Ortschronistin Brigitte Kober nach Wassersuppe. Am Sonntag verabschiedeten sich die Frauen und Männer mit vielen neuen und schönen Eindrücken vom Havelland.

Von Norbert Stein