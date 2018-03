FALKENSEE. .

Schon vor dem 30. Januar 1933, als das Kabinett Hitler/Papen als Reichsregierung installiert wurde, war es zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Auf dem Falkenseer Bahnhof brannte am 23. Januar 1933 die Luft, als eine Gruppe Kommunisten angerückt war, um etwa 50 Nazis davon abzuhalten, zu einer Horst-Wessel-Feier nach Berlin zu fahren. Die Polizei beendete die Rangelei. Wenige Tage später wurde das Haus des ehemaligen Landrats Wilhelm Siering, einem Sozialdemokraten, beschossen. Der Mann kam unverletzt davon.

Doch die Attacken setzten sich fort. Am 25. Februar veranstalteten die Nazis und der „Stahlhelm“ einen Umzug durch die Gemeinde mit anschließendem „Deutschen Abend“ im Restaurant „Rotter“ am Bahnhof Finkenkrug, ihrem Stammlokal (später „Bellevue“, längst abgerissen). Es war ihre Art Wahlkampf, denn inzwischen stand fest: Am 5. März 1933 geht es an die Wahlurnen. Hitler wollte sich seine Macht legitimieren lassen. Bei jenem Umzug der Nazianhänger in Falkensee kam es am Falkenseer Bahnhof zu einer Schießerei mit den Kommunisten. Drei SA-Leute wurden verletzt. In der gleichen Nacht ging das Fichteheim in der Gartenstraße – der Treffpunkt der Kommunisten – in Flammen auf. Es hieß, die SA hätte ihre Hände im Spiel gehabt.

Die Lage spitzte sich zu, als nach dem Reichstagsbrand in der Nacht zum 28. Februar Hitler den „zivilen Ausnahmezustand“ verhängte und damit schlagartig die Verfassung außer Kraft setzte: Demonstrationen, Schlägereien, Hausdurchsuchungen, Handgranaten – die Ortspolizei sah sich überfordert und wurde durch ein Überfallkommando aus Potsdam unterstützt, das erst am 3. Mai wieder abgezogen wurde.

Da waren die Reichstagswahlen längst Geschichte. Sie hatten der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (NSDAP) als Sieger ausgewiesen, wenngleich sie die absolute Mehrheit noch verfehlte. In Falkensee erreichte die Wahlbeteiligung traumhafte 90 Prozent. Die Ergebnisse im Einzelnen:

NSDAP: 4681 Stimmen; SPD: 2427; KPD: 1503; Kampffront Schwarz-Weiß-Rot: 1280; Zentrum: 308; Christlich-Sozialer Volksdienst: 184; Deutsche Staatspartei: 140; Deutsche Volkspartei: 92; Deutsche Bauernpartei: 4; Sozialistische Kampfgemeinschaft: 3.

Eine Woche später bei den Gemeindewahlen gewann die NSDAP in Falkensee 47 Prozent der Stimmen und besaß damit 10 von 18 Sitzen in der Gemeindevertretung. Die linken Parteien kamen gerade noch auf fünf Sitze. Doch schon zur Konstituierung am 5. April waren sie draußen: Seit dem Reichstagsbrand galten Kommunisten als Hochverräter, die Sozis wurden wegen ihrer Haltung in der „Systemzeit“– so der Nazibegriff für die Weimarer Republik – kriminalisiert und geächtet.

Ex-Landrat Siering, die Falkenseer Kommunisten Oskar Sander und Fritz Müller wurden, wie viele Andersdenkende, im KZ Börnicke in „Schutzhaft“ genommen. Während Fritz Müller wieder freikam und als Begründer des Falkenseer Heimatmuseums in die Geschichte eingehen sollte, starb der Gewerkschafter Sander 1944 an den Folgen der Misshandlungen während seiner Haftjahre.

Das „Havelländische Echo“ jener Tage berichtete vom Ausbau des KZ in Oranienburg und immer neuen Verhaftungen. Und davon, dass Dr. Eismann, der Fraktionsvorsitzende der NSDAP in der Falkenseer Gemeindevertretung, die Ehrenbürgerschaft für „den Kanzler des ganzen Volkes und seinen Paladin Dr. Goebbels“ beantragt habe. Während der Führer das „deutsche Volk zu neuen Ehren“ bringen wolle und dafür Dank verdiene, wurde der tapfere Widerstand Goebbels gewürdigt, der sich 1927 als Verfolgter der „Systemzeit“ im Alten Finkenkrug versteckt haben soll. Der Antrag auf Ehrenbürgerschaft der neuen Lichtgestalten wurde übrigens einstimmig gefasst.

Das geschah am 21. April 1933, einen Tag nach dem Führergeburtstag, an dem Falkensee in einem Meer von Fahnen und Girlanden ertrank. In Werbeanzeigen verkündeten viel Unternehmer: „Wir helfen das Aufbauwerk Adolf Hitlers zu fördern“.

Und es wurde aufgebaut: In Falkensee beschloss man zunächst ein Straßenausbauprogramm. Zuerst erfolgte die Pflasterung der Kochstraße und des Krummen Luchweges, später die der Innsbrucker Straße und des Havelländer Weges. Dann folgten Ringstraße, Tegeler, Kölner und Kruppstraße (heute Hertzstraße) sowie die Elektrifizierung der Falkenhagener Alpen. Bis zum 1. September 1933, schrieb damals das „Havelländische Echo“, fiel die Arbeitslosenquote im Osthavelland seit Anfang Januar um 48 Prozent. In den Folgejahren entstanden erschwingliche Siedlungshäuser für „kleine Leute“ en masse.

Doch es wurde nicht nur aufgebaut, sondern auch verfolgt, vernichtet und verbrannt: Schon im Frühjahr 1933 mussten die Leiter aller privaten Schulen ihre „arische“ Abstammung nachweisen, wollten sie im Amt bleiben. Im Landjugendheim Finkenkrug wurde nicht nur dessen Begründerin Anna von Gierke, sondern auch all ihre „nichtarischen“ Mitarbeiterinnen suspendiert. Alice Bendix, die damalige Leiterin, sollte letztendlich 1944 in Auschwitz umgebracht werden.

Der Boykott jüdischer Geschäfte, wie er in ganz Deutschland seit April 1933 praktiziert wurde, blieb in Falkensee nur deshalb aus, weil es kaum jüdische Geschäfte gab. Der jüdische Publizist Willy Haas, Herausgeber der „Literarischen Welt“, war nach der ersten Hausdurchsuchung, die unmittelbar nach dem Reichstagsbrand bei ihm erfolgt war, nach Prag geflohen. Seine nichtjüdische Frau sorgte dafür, dass unverzüglich auch seine kostbare Bibliothek in Sicherheit gebracht wurde. Ansonsten wäre ihr Schicksal besiegelt gewesen: Am 10. Mai verbrannte die SA auf dem Falkenhagener Anger Bücher jüdischer oder der Nazi-Ideologie kritisch gegenüberstehender Autoren. Und niemand fand das befremdlich. Alle schienen nach der noch lange nicht verwundenen Schmach des verlorenen Krieges und der Folgen der Weltwirtschaftskrise fasziniert von der Aussicht auf ehrbare Arbeit, die Kraft der Volksgemeinschaft, auf Treue und Kameradschaft, mit der das deutsche Volk zu neuer Größe erblühen sollte. Dass dieser Traum im Trauma eines zweiten Krieges enden würde, ahnten damals, im Jahr 1933, nur wenige. Und die es ahnten, sollten mundtot gemacht werden. Allein zwischen März und Juni 1933 waren im Kreis Havelland 1232 politisch Missliebige verhaftet worden.

Derweil wuchs der Zuspruch für die neuen Weltenretter. 1934 zählten die beiden Ortsgruppen der NSDAP in Falkensee und Finkenkrug an die 900 Mitglieder, also 4,8 Prozent der Bevölkerung (im Reichsdurchschnitt 3,6 Prozent). Dank der Nähe zur Reichshauptstadt siedelte sich 1936 die zentrale Verwaltungsschule der NS-Volkswohlfahrt in Falkensee an (heute ASB Ruppiner Straße 20). Später mutierten Falkensee inklusive Staaken zu einem berüchtigten Standort der Kriegsproduktion. (Von Hiltrud Müller)