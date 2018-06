Schönwalde-Glien

Das Asylbewerberheim in Schönwalde steht vor seiner Wieder-Inbetriebnahme. Die Gemeinschaftsunterkunft auf dem Gelände des einstigen Fliegerhorstes Erlenbruch war zum Jahresende 2017 geräumt worden, nun könnte sie wieder benutzt werden.

Kreistag berät Montag

Das geht aus einem Papier der Kreisverwaltung Havelland hervor. Am Montag werden die Mitglieder des Kreistages darüber beraten.

Das Anfang 2016 in Containerbauweise errichtete Heim bot 400 Menschen Platz, es war die größte Anlage, die der Landkreis Havelland zur Unterbringung von Flüchtlingen betrieb. Als der Flüchtlingsstrom abebbte, war das Heim leergezogen worden. Allerdings laufen noch die Mietverträge für die Container. Die Anlage selbst steht seit Monaten leer und wird bewacht.

Heime zu 91 Prozent ausgelastet

Die Schönwalder Anlage könnte eine Problemlage entschärfen, die sich im Landkreis aufgebaut hat. Derzeit sind die Einrichtungen im Landkreis mit 1142 Personen belegt. Das entspricht eine Auslastung von 91 Prozent. Zwar verfügen 201 der genannten Frauen und Männer über eine Aufenthaltserlaubnis und könnten das Heim verlassen, geeigneter Wohnraum ist jedoch schwer zu finden. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, wie schwierig es ist, geeigneten Wohnraum für Flüchtlinge auf einem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt zu erhalten. Obdachlosigkeit soll jedoch vermieden werden.

Zuweisung angekündigt

Der Landkreis muss mit der Zuweisung von weiteren Flüchtlingen rechnen. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat für 2018 ein Aufnahme-Soll von 388 Personen festgelegt. Außerdem gibt es noch einen Überhang von 174 Frauen und Männer aus dem vergangenen Jahr. Die Gemeinschaftsunterkunft in Schönwalde könnte das Problem entschärfen, hier könnten in einer ersten Stufe 160 Plätze genutzt werden. Im Gegensatz zu 2017 strebt der Landkreis offensichtlich an, die Anlage selbst zu betreiben und nicht wie früher mit den Johannitern zusammen zu arbeiten. Damit soll auch ein langwieriges und verwaltungsintensives Ausschreibungsverfahren vermieden werden.

Gemeinde informiert

„Wir sind über das Vorhaben seit Kurzem informiert“, sagte Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme. Aber wann die Flüchtlinge kommen könnten oder wie lange die Anlage genutzt wird, darüber gibt es noch keine Aussagen. Er rechnet jedoch damit, dass das schnell passieren könnte. „Wir werden wieder mit den Schönwaldern reden, die sich in der Vergangenheit für die Betreuung der Flüchtlinge eingesetzt haben“, sagte der Bürgermeister. In der Gemeinde hatte sich eine Willkommensinitiative „Neue Nachbarn in Schönwalde“ engagiert.

Von Marlies Schnaibel