Schönwalde-Glien

Der Betreiber des Schönwalder Schullandheims schlägt Alarm. „Wenn im Schullandheim keine Investitionen mehr durchgeführt werden, muss zum Jahresende entweder ein neuer Betreiber gesucht werden oder es wird geschlossen“, erklärt Peter Bernhard in einem Schreiben.

Der Schönwalder möchte das Schullandheim um- und ausbauen, um es auf einen modernen Standard zu bringen. Dazu möchte er als Erbpächter das Grundstück vom Landkreis erwerben, eine Entscheidung dazu wurde jedoch immer wieder verschoben. Bernhard reißt nun der Geduldsfaden.

Es soll etwas für die Kinder und Jugendlichen getan werden

„In den Programmen der einzelnen Parteien wird immer geworben, dass für die Kinder und Jugendlichen etwas getan werden muss, weil sie unsere Zukunft sind. Doch hier, wo noch nicht einmal Gelder aus der öffentlichen Hand benötigt werden, wird nichts getan. Im Gegenteil, diejenigen, die für Kinder etwas tun wollen, werden behindert und verärgert“, so Bernhard. Schwere Vorwürfe erhebt er auch gegen die Gemeindeverwaltung Schönwalde-Glien, insbesondere Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU). Dieser vermeide jegliche Kommunikation.

Existenz des Schullandheims ist bedroht

„Das Verhalten der Gemeindeverwaltung dient dazu, die Existenz des Schullandheimes und unsere persönliche Existenz als Betreiber zu vernichten sowie die unserer Mitarbeiter“, so Peter Bernhard.

Peter Bernhard betreibt das Schullandheim seit 2013. Quelle: Danilo Hafer

Bodo Oehme kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen. „Es hat in der Vergangenheit gefühlt 1000 Gespräche gegeben und die Betreiber hatten auch die Möglichkeit, ihr Vorhaben in der Gemeinde vorzustellen“, so der Bürgermeister. Oehme erklärt auch, dass der sogenannte Fuchsbau, in dem sich die meisten Betten befinden, in einem Landschaftsschutzgebiet steht und somit in seinen Ausmaßen nicht verändert werden dürfe. Für diesen Bereich sei jedoch der Landkreis zuständig.

Bürgermeister: „ Schullandheim soll Schullandheim bleiben“

Im Bebauungsplan sei zudem klipp und klar geregelt, dass auf dem Gelände nur ein Schullandheim betrieben werden darf. „Fakt ist: Das Schullandheim soll ein Schullandheim bleiben. Eine anderweitige Nutzung steht nicht zur Disposition“, betont Bodo Oehme.

Seit 2013 betreibt Peter Bernhard das Schullandheim in Schönwalde. Allein im vergangenen Jahr zählte er rund 9500 Übernachtungen. Da das Haupt-Bettenhaus nicht mehr den heutigen Standards, insbesondere bei Hygiene und Brandschutz, entspricht, möchte der Betreiber dieses abreißen und durch einen Neubau ersetzen. So soll auch Platz für Spiel- und Versammlungsräume geschaffen werden.

Von Danilo Hafer