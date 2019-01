Paaren im Glien

Im vergangenen Jahr sah es nicht gut für das Stägehaus in Paaren aus, zumindest für den gastronomischen Bereich. Das Problem: Findet man bis Ende 2018 kein Personal für das Museums-Café, dann müsste es geschlossen werden, hieß es. Zum Glück trat dieser Fall nicht ein. Seit Samstag ist das Café im Stägehaus nach einer Renovierung wieder geöffnet. Die Küche erhielt eine Komplett-Erneuerung und moderne Geräte.

Heimelige Atmosphäre

Der Gast wird bei Betreten des Gastraumes mit einer heimeligen Atmosphäre empfangen, fast wie bei Muttern zu Hause. Das Mobiliar ist nach wie vor das gleiche, dies tut der Gemütlichkeit aber keinen Abbruch – ganz im Gegenteil. Holztische mit Tischdecken und Stühle mit Polstern haben das Flair eines Wohnzimmers.

Hübsche Häkelgardinen zieren die Fenster, alte Kaffeekannen dienen als Dekoration und auch sonst gibt es überall kleine Details zu entdecken.

Knapp 100 Besucher kamen

Zur Neueröffnung begrüßte Ortsvorsteher Andre Barkowski die Gäste mit einer kleinen Ansprache. „Ich hoffe, dass wir mit der Neueröffnung einen guten Start hinlegen und das Café weiterhin lange bestehen wird”.

Knapp 100 Besucher fanden am Samstagnachmittag den Weg nach Paaren. Sie kamen extra aus Spandau, Falkensee und Nauen, um bei der Neueröffnung des Cafés dabei zu sein. Natürlich mussten dann auch der Kuchen, die Soljanka, die legendären Schmalzstullen und die Bratwurst gekostet werden. Allen schmeckte es.

Einige Neuerungen

Dass es zu einer Neueröffnung kam, hatte man letztendlich Sieglinde Bünger und Gudrun Thiele zu verdanken. Die beiden Damen sind seit dem 1. Januar Unterpächterinnen des Museums-Cafés. Sie halten einige Neuerungen bereit. Ab sofort werden täglich Brot und Brötchen angeboten. Allerdings ist noch eine Vorbestellung nötig, um einen Warenüberschuss zu vermeiden. Das beliebte Brot aus dem Holzbackofen gibt es nach wie vor an jedem Freitag. Geändert haben sich indes die Öffnungszeiten.

Zudem bieten die beiden Frauen kleine Mahlzeiten an. Die Palette reicht von Stullen, Brotzeit und Strammer Max bis hin zu Eis und Kuchen, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Dies alles zu moderaten Preisen und mit herzlichem Service. Zweimal im Monat will man sonntags eine warme Mahlzeit anbieten, diese müsse allerdings vorbestellt werden, heißt es.

Dorfladen ab Mai

Am 1. Mai wird dann im Stägehaus ein Dorfladen eröffnet, mit einem Grundsortiment an Lebensmitteln. Seit 2013 gibt es in Paaren nämlich keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Bisher sei es an der Bürokratie gescheitert, dass man dort keinen Dorfladen habe, so Ortsvorsteher Andre Barkowski. Da kam die Idee auf, im Stägehaus einen kleinen Dorfladen zu eröffnen.

„Dann liegt es an den Bürgern, ob der Dorfladen bestehen bleibt“, so Erwin Bathe, Vorstandsmitglied des Fördervereins „Freunde des MAFZ Paaren/Glien e.V.“. Letztendlich müsse sich der Laden tragen und dies könne er nur, wenn genügend Paarener dort einkaufen.

