Paaren im Glien

Der März ist für den Erlebnispark Paaren eine überzeugende Präsentation seiner Vielseitigkeit. Nach Katzenmesse und Modellbautagen wird nun am Wochenende zum „Havelländer Frühling“ eingeladen. Der ist ein Angebot für Fachleute wie für das breite Publikums, eine Mischung, die das Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum seit vielen Jahren pflegt.

Katzenmesse wieder in Paaren

„Im März häufen sich die Veranstaltungen“, sagt MAFZ-Geschäftsführerin Ute Lagodka, „das ist gewollt, um richtig in die Saison zu starten, hängt aber manchmal auch von den Partnern ab.“ So sei man sehr froh gewesen, dass die Berliner nach zwei Jahren Pause wieder mit ihrer Katzenmesse nach Paaren im Glien gekommen sind. Aussteller und Publikum der sehr gut besuchten Messe zeigten sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung und mit dem Standort.

Schaubrauen im MAFZ. Quelle: privat

Der Standort wird stückweise ausgebaut. Jahr für Jahr kommen neue Angebote hinzu. An diesem Wochenende wird die gastronomische Vielfalt erweitert. Das Frühlingsfest beginnt am Sonnabend in der Historischen Braumanufaktur, die in das Jahr 1834 führt. Hier wird am Sonnabend zum Schaubrauen eingeladen, traditionelle Handarbeit wird dabei vorgestellt.

Frühlingsprogramm der Chöre

Am Sonntag wird dann neben der bestehenden Brauschänke die neue Festschmiede eröffnet. Sie ergänzt das Ensemble und erlebt mit seinen 150 Sitzplätzen am Sonntag gleich ihre erste Bewährungsprobe. Fünf Chöre aus der Region gestalten ab 13 Uhr ein Frühlingsprogramm. Der Potsdamer Männerchor eröffnet das musikalische Treffen. Der Chor wurde 1848 gegründet und hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich.

In Paaren im Glien sind am Sonntag außerdem der Männerchor Falkensee, er wurde 1945 gegründet, zu hören. Gefolgt vom Gemischten Chor der Volkssolidarität Brieselang, dem Gemischten Chor „ Harmonie Beetz“ aus Oberhavel und dem Gemischten Chor Glindow.

Puppentheater und Mitmachaktionen

Für die kleinen Besucher wird bereits am Sonnabend ein kulturelles Programm geboten. In der Brandenburghalle spielt Tränklers Puppentheater, wird „Kasper im Zauberwald“ aufgeführt und das Stück „Kasper und der Räuber Pfefferkopf“ gezeigt. Das Puppentheater ist Teil des Havelländer Familientags.

Kompetenzzentrum rund um die Biene

Daneben setzt das MAFZ auch an diesem Wochenende auf das Fachpublikum. Der Erlebnispark Paaren ist mit dem Landesverband Brandenburgischer Imker e.V. eine Kooperation eingegangen und hat das Kompetenzzentrum „Biene“ geschaffen. Das wird Sonntagvormittag eröffnet. „Mit dem Kompetenzzentrum ,Biene’ eröffnet ein weiteres Element der generationsübergreifenden Wissensvermittlung, bei der die Honigbienen mit wichtigen Fakten unseres Lebens eine Plattform bekommen“, sagt Ute Lagodka zu dem neuen Angebot.

Nach dem veranstaltungsreichen März tritt etwas Ruhe im MAFZ ein, ehe vom 19. bis 21. April zu Country-Ostern eingeladen wird.

Von Marlies Schnaibel