Paaren

Rutschen, klettern, hüpfen – das sind nur einige Spielmöglichkeiten, die ab Samstag in der Brandenburghalle im MAFZ-Erlebnispark in Paaren im Glien für Kinder angeboten werden.

Bis zum 10. Februar gibt es dort die „Family Fun Days“. In der Indoor-Spielewelt können sich Schüler vom Schulstress erholen und auf mehr als 3000 Quadratmetern in der beheizten Halle mal so richtig austoben.

Auch für kreative Köpfe ist etwas dabei. Geöffnet ist wochentags von 10 bis 17 Uhr, an den Wochenenden von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet ab drei Euro pro Person, die Familienkarte gibt es für 25 Euro.

Von MAZ