Paaren im Glien

Es ist eine Art Ringtausch, den die Paarener in den nächsten Jahren vorhaben. „Wenn der gelingt, sind alle Beteiligten glücklich und zufrieden“, hofft Ortsvorsteher André Barkowski. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre...

Und dieses wenn bedeutet im Klartext, dass die Umsetzung der Pläne von Fördermitteln abhängen, sowohl vom Landkreis als auch vom Land Brandenburg. Es geht um knapp eine Million Euro.

Kita wird erweitert

Die Fakten: Die Kita „Frechdachs“, die sich im hinteren Teil des jetzigen Mulifunktionsgebäudes (ehemals BHG) unmittelbar am Kreisverkehr an der Landesstraße 16 befindet, ist zu klein. „Die Paarener bekommen Kinder und viele Leute ziehen hier“, sagt der Ortsvorsteher.

Und Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme bestätigt: „Es soll angebaut und saniert werden.“ Dafür seinen bereits 110 000 Euro Fördermittel vom Land zugesichert, die Gesamtkosten liegen bei etwa 225 000 Euro. Im September sei Baubeginn, so Oehme.

Dorfladen am Kreisverkehr

Der sich im gleichen Gebäude befindliche Friseur soll bleiben, auch die kleine Sparkassenfiliale, auch wenn die nur zwei Tage in der Woche geöffnet ist. „Die älteren Bürger müssen dann nicht mit dem Bus nach Schönwalde, sondern könne vor Ort Geldgeschäfte erledigen“, sagt André Barkowski. Es habe schon Gespräche mit dem Vorstand der Sparkasse gegeben, ließ Landrat Roger Lewandowski wissen, der jüngst Paaren im Glien besuchte.

Ob der große Wunsch vieler Paarener nach der Wiederbelebung des Dorfkonsums in Erfüllung geht, ist derzeit schwer einschätzbar.

Landrat Roger Lewandowski (3.v.r.) informiert sich über den neuesten Stand zum künftigen Dorfladen. Quelle: Tanja M. Marotzke

„Wir arbeiten an einer neuen Lösung, nachdem ein zunächst ins Auge gefasstes genossenschaftliches Modell nicht funktioniert hat“, erklärt Barkowski. Wenn es einen neuen Dorfladen gibt, dann wird er in dem Gebäude am Kreisverkehr, allein wegen der guten Verkehrsanbindung, untergebracht. Gesucht wird ein Betreiber und jemand, der den Umbau mitfinanziert.

Feuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus

Dann würde auch das Büro des Ortsvorstehers dort weichen müssen, aber das sei für ihn kein Problem, sagt André Barkowski. Denn: Das neue Büro wäre im künftigen Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige Gaststätte) an der Hauptstraße auf dem Dorfanger. Genauer gesagt in dem Gebäude, in dem jetzt in einem Teilbereich, der Jugendklub untergebracht ist.

Auch in dem Komplex, zu dem ein großer Saal und ein Stallanbau gehört, sind bauliche Veränderungen vorgesehen. Denn dort soll das neue Gerätehaus für die Paarener Feuerwehr installiert werden.

Im jetzigen Feuerwehrhaus, auch am Dorfanger, ist kein Platz: es gibt keine Toiletten und keine Duschen. Das soll sich ändern. „Der Paarener Feuerwehr kommt wegen der Nähe zum MAFZ-Erlebnispark eine besondere Rolle zu“, weiß der Ortsvorsteher. Er freue sich, dass zuletzt drei neue aktive Mitglieder aufgenommen werden konnten, die nicht aus der eigenen Jugend kamen.

Fördermittel sind beantragt

Was die Finanzierung des Umbaus (Gesamtkosten etwa 600 000 Euro) angeht, ist Bürgermeister Bodo Oehme zuversichtlich. Einen Antrag auf 360 000 Euro aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) des Landes hat die Gemeinde Schönwalde-Glien längst gestellt. Zudem werde geprüft, ob es Zuschüsse von der Lokalen Aktionsgruppe Havelland (LAG) geben kann. Mit einem Baubeginn ist frühestens 2019 zu rechnen.

Von Jens Wegener