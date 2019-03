Paaren im Glien

Der MAFZ Freizeitpark in Paaren im Glien ist nie zum Selbstläufer geworden. Im Laufe der vergangenen 20 Jahr probierten der Landkreis und die MAFZ-Geschäftsführung die unterschiedlichsten Konzepte aus. Erinnert sei hier an die Westernreitmesse, die ein paar Jahre im MAFZ Station machte. Eine ganz wichtige Funktion hat das MAFZ hingegen als Schaubetrieb – auch für Schulen. Und ein neuer Schwerpunkt könnte entstehen, indem sich die Einrichtung zum Kompetenzzentrum für bestimmte Natur- und Landwirtschaftsthemen entwickelt. Zum Beispiel das Kompetenzzentrum Biene. Am vergangenen Sonntag eröffnet, wird hier ab sofort der Blick für dieses wichtige Insekt geschärft. Ganz im Sinne dessen, was in Bayern passiert ist, wo ein Volksbegehren „Rettet die Bienen“ in kurzer Zeit großen Zuspruch hatte. Im MAFZ ist vielleicht auch der richtige Ort, um Natur- und Landwirtschaftsthemen miteinander zu verbinden. Und vielleicht kann dann auch ein Stück Aussöhnung betrieben werden. Lesen Sie dazu auch den Bericht: Mehr Wissen über Bienen

Von Joachim Wilisch