Schönwalde-Glien

Aus dem Urlaub bringt man Souvenirs mit: Bunt bemalte holländische Holzschuhe, klappernde Kastagnetten aus Spanien. Familie Pintér aus Schönwalde-Glien füllte ihre Rucksäcke mit exotischen und rätselhaften Dingen in Asien.

Neun Mal reiste die Familie durch den Fernen Osten

Insgesamt neun Mal waren Gabriele und Wolfgang Pintér zwischen 1977 und 1996 mit Tochter Nicole im Fernen Osten unterwegs. Auf dem Tisch im Schönwalder Zweifamilienhaus, das die Familie seit 200 bewohnt, liegen Pelzmützen, ein Ledergurt so breit wie ihn Boxer tragen, Lackdosen, in denen heute Nähzeug verstaut ist, und eine tibetische Gebetsfahne. „Wir haben Alltagsgegenstände mitgebracht“, sagt Wolfgang Pintér.

Wolfgang Pintér. Quelle: Judith Meisner

Die bunten Taschen mit aufgestickten Spiegelchen aus Rajasthan gehörten in den 1970er-Jahren zur Hippie-Grundausstattung. „Das habe ich alles getragen“, lacht Gabriele Pintér. Die Pelzmütze trägt ihr 73-jähriger Mann beim winterlichen Boulespiel im Kreativ-Verein Schönwalde.

Ganesha unter Motoröl

Zwischen zwei Fenstern im Wohnzimmer steht eine deckenhohe Skulptur. In ihrer Mitte ein Elefantenkopf, drumherum allerlei Figuren und ein großes graugrünes Tier mit gefletschten Zähnen. Ein Altar für den Hindu-Gott Ganesha. „Wir haben ihn in Alt-Delhi, der ehemaligen Hauptstadt Indiens, entdeckt. Er war komplett mit schwarzem Motoröl bedeckt.“ Als das Kunstwerk in Deutschland ankam, brachten es die Pintérs erstmal zur Tankstelle und bearbeiteten es mit einem Hochdruckreiniger. Anschließend kamen schöne, matte Farben zum Vorschein. Neben dem Altar steht ein niedriger, achteckiger Messingtisch mit Räucherstäbchen in der indischsten aller Duftnoten, nämlich Sandelholz.

Zur Galerie Gabriele und Wolfgang Pintér aus Schönwalde-Glien sind Globetrotter und leidenschaftliche Sammler. Auf ihren vielen Reisen durch Thailand, Indien, Vietnam und Kambodscha entdeckten sie allerhand Kurioses und Exotisches und brachten es mit in ihr Schönwalder Eigenheim.

1977 ging die erste Reise nach Thailand, Malaysia und Singapur. Von den vielen bewohnten Dschunken dort schwärmen die beiden Globetrotter heute noch. „Wir kauften Souvenirs, bis die Rucksäcke fast platzten. Das kostbare Perlmuttbild im Badezimmer ist von dort“, erzählt Gabriele Pintér. In einer tibetischen Kneipe überredete Wolfgang Pintér einen Mann, seinen Geldgürtel zu verkaufen. Aus Leder, breit, mit vielen Taschen besetzt, wird er versteckt unter der Kleidung getragen.

Märchen aus Tausendundeiner Nacht

1979 erstmals in Indien, fühlte sich die Familie versetzt in Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Eine Truhe voller Silberschmuck, Gürtel und Ketten entdeckten sie in einer dunklen Ladenecke. „Wir durften darin herumwühlen wie die Piraten in einer Schatzkiste“, erinnert sich Gabriele Pintér.

Gabriele Pintér. Quelle: Judith Meisner

Oft lachen beide, wenn sie sich an ulkige Situationen erinnern, wie den Kauf einer vermeintlich antiken Schüssel im nordvietnamesischen Touristen-Hotspot Hoi An. „In einem Geschäft gefiel uns eine blaue Schale so gut, aus der ein Händler aß. Prompt schüttete er seine Suppe weg, wusch die Schüssel ab und verkaufte sie uns als echt antik. Wir waren selig. Bis wir ganz ähnliche Gefäße in Saigon auf dem Markt sahen – kistenweise und zu einem Bruchteil des Preises“, so Gabriele Pintér.

In Vietnam sei der Krieg immer noch spürbar gewesen, auch die Landschaft zeigte ihre Wunden: „Auf einer Fahrt durch ein Naturschutzgebiet hörte der Wald plötzlich wie abgeschnitten auf. Dann kam Grasland.“ Das waren die Folgen eines verheerenden Entlaubungsmittels, das die US-Truppen im vietnamesischen Dschungel eingesetzt hatten.

„Eine Frau wollte mich heiraten“

Zu einem besonderen Erlebnis entwickelte sich die Reise nach Kambodscha. Mit einem Frachter fuhren die Pintérs den Fluss Mekong hoch. An der Grenze mussten sie in einem Dorf übernachten. „Wir waren die ersten Touristen nach dem Krieg, das war sensationell. Eine Frau wollte mich heiraten!“, erinnert sich der ehemalige Programmierer. Die Rückfahrt auf dem Mekong war traumhaft. „Man fuhr früh morgens in die aufgehende Sonne hinein.“

Wolfgang Pintér legt leise klirrend eine Kette aus kunstvoll geschnitzten Affenschädeln auf den Esstisch. „Die Dayaks, das sind Kopfjäger auf Borneo, schützen ihre Wohnungen, Felder und die Ernte mit solchen Ketten vor Unglück.“

Auf der Kommode im Wohnzimmer liegt ein weißes Halbrund, innen mit glänzendem Silber ausgeschlagen. Es ist ein menschlicher Schädel aus Nepal. „Wir benutzen ihn natürlich nicht für Konfekt oder so. Es hat hier auch noch nie gespukt“, versichert Wolfgang Pintér und lacht.

Von Judith Meisner