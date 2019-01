Schönwalde-Glien

Die wendigen Kajaks flitzen durchs Wasser, drehen und stoppen in Sekundenschnelle. Im Kampf um den Ball ist voller Körpereinsatz gefragt, es wird geschoben, geschubst und übereinander gefahren. Das extraleichte Paddel sorgt für die nötige Stabilität und Beschleunigung, egal ob vorwärts oder zurück.

Tempo und Taktik sind entscheidend

Die Sportart Kanupolo ist temporeich, taktisch anspruchsvoll, erfordert ein Höchstmaß an Konzentration und Durchsetzungskraft. Zwei Schönwalder mischen seit Jahren in der deutschen Kanupolo-Szene mit, feierten national und international große Erfolge.

Julian Prescher und Arne Beckmann sind in Schönwalde-Glien aufgewachsen und teilen die Liebe zum Wassersport. Prescher, der 2018 mit der Nationalmannschaft Gold bei der WM in Kanada holte, spielt in der Kanupolo-Bundesliga für den Kajak-Club Nord-West in Berlin-Reinickendorf. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen trainiert er dort drei bis vier Mal in der Woche.

Von Laura Sander