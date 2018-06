Paaren im Glien

„Mama, Mama, schau mal, das ist ein schöner Fisch, können wir den mitnehmen?“, fragte das kleine Mädchen, das ganz aufgeregt am Beckenrand stand. Genau so begeistert wie das Mädchen waren die übrigen Besucher der 5. Koi-Expo Germany im MAFZ Erlebnispark in Paaren im Glien. Schwarz, weiß, rot, aber auch gelb, orange, blau, grün, metallisch glänzend, silbern- und goldfarben, so vielfältig sind Koikarpfen.

An den Becken, in denen sich die verschiedensten Kois befanden, wurde gestaunt und gefachsimpelt. Bei manch einem Besucher sah man glänzende Augen, wenn ein Prachtexemplar näher betrachtet wurde.

Etwa 4000 Besucher in der Brandenburghalle

Auf der Messe gab es aber nicht nur Fische, sondern alles was dazu gehört: von Futter über Filteranlagen und Becken bis hin zur passenden Teich- und Gartengestaltung im japanischen Stil. „Es ist die fünfte Koi-Expo in Folge hier im MAFZ“ sagte Corinna Reppenhagen vom Veranstalter und ergänzte: „Etwa 4000 Besucher haben die Messe an diesem Wochenende besucht. Wir freuen uns, dass wir wieder zwei japanische Wertungsrichter für die Koishow, in der die Fische in verschiedenen Kategorien gekürt werden, gewinnen konnten.“ Manabu Yamazaki und Hidetoshi Ikarashi sind in ihrer Heimat bekannte und angesehene Koizüchter. Sie begutachteten die Kois, diskutieren über den ein oder anderen Fisch und bewerteten dann.

Marcus Sippel-May, Veranstalter der Koi-Expo Germany, reist jedes Jahr nach Japan und besucht renommierte Züchter, um den ein oder anderen als Wertungsrichter nach Paaren zu locken.

Kois aus Stein waren auch ausgestellt. Quelle: Enrico Berg

In Japan seien Kois sehr beliebt und hätten ein großes Ansehen, man könne schon von einem Statussymbol sprechen, schätzt Sippel-May ein.

„Meine Familie betreibt seit 75 Jahren Koizucht. Mich fasziniert, wie groß ein Koi werden kann. Eine besondere Herausforderung ist es, jedes Jahr wieder besonders schöne Exemplare anbieten zu können“, sagte Manabu Yamazaki.

Vor der Messe fünf Tage kein Futter

Interessantes hatte auch Detlef Brenner von Pflanzen Koelle zu berichten: „Vor einer Koishow werden die Fische fünf Tage lang nicht gefüttert, damit die Ausscheidungen das Wasser in den Becken nicht verunreinigen.“ Ein Koi in gutem gesundheitlichen Zustand komme gut vier Wochen ohne Futter aus, ohne dass ihm das schaden würde.

Begeistert von Koikarpfen ist Otto Krönte aus Dierberg. Er habe mit Goldfischen angefangen, später einen einheimischen Karpfen dazu gesetzt, um zu testen, ob seine Anlage für Karpfen geeignet sei“, erzählte der Züchter. „Dann hab ich meinen ersten Koi gekauft und dabei ist es nicht geblieben.“

Schöne Exemplare auch für kleines Geld

Wer die Überlegung anstellt, den einen Koi in seinen Gartenteich einzusetzen, sollte bedenken, dass hohe Kosten entstehen können. Mal abgesehen vom Anschaffungspreis. Es muss ja kein Champion sein, der einen fünfstelligen Betrag kostet. Auch für den kleineren Geldbeutel gibt es schöne Exemplare. Man benötig zumindest einen großen Teich und eine Filteranlage.

Von Hannelore Berg