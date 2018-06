„Die Insel“ heißt das neue Stück des Theaters in der Scheune in Schönwalde-Dorf. Am Samstag war Premiere für die Komödie in zwei Akten. Alles fängt mit einem Flugzeugabsturz in der Karibik an, das alle Insassen überleben. Danach wird ein Diamantencollier gestohlen. Jeder ist verdächtig.