Schönwalde-Glien

Leicht nervös setzt sich der 14-jährige Patrick Kaldasch ans Keyboard im Festsaal. Heute spielt er auf dem Neujahrsempfang des Bürgermeisters im Gasthof Schwanenkrug zwei Stücke vor. Er beginnt mit einem aus dem französischen Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Er spielt ganz ohne Noten und meistert das Stück bis zum Ende.

Etwas souverän zu Ende bringen zu können, wünscht sich auch manchmal Bürgermeister Bodo Oehme. Seit vielen Jahren setzt er sich für die Instandsetzung der Straße L 16 ein. Doch aus seiner Empfangsrede geht hervor: So schnell wird es da keine Änderung geben.

Nein zum Neubau der L 16

Die Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung, Kathrin Schneider, habe „Nein“ zum Ausbau der L 16 gesagt. Doch „hinten am Horizont hat sich ein kleines Lichtlein aufgetan“, sagt Oehme. „Ich durfte schon die Streckenabschnitte benennen, die im schlechtesten Zustand sind.“ Er lacht und fügt an: „Benennen Sie da mal den schlechtesten Abschnitt!“.

Viele Gäste kamen zum Neujahrsempfang. Darunter war auch der Leiter der Polizeiinspektion Havelland Lutz Gündel, der beim Lied „Märkische Heide“ mitsang. Quelle: Vivien Tharun

Generell ist Verkehrsinfrastruktur für Oehme ein Thema. Die Gemeinde mit ihren sieben Ortsteilen wächst, doch umweltfreundliche Pendelmöglichkeiten haben noch wenig Chancen. Konkret spricht Oehme von einem Bahnhof, der in Schönwalde (wieder) nötig wäre, um dem Bevölkerungs-Zuzug aus Berlin gerecht zu werden. Wer zurzeit umweltschonend zur Arbeit kommen möchte, müsse erst nach Falkensee radeln, um dort sein Fahrrad an einen der wenigen Ständer schließen zu können. „Da ist heute schon alles voll.“

Auch große Themen dabei

Oehme spricht in seiner Rede auch über große internationale Themen des vergangenen Jahres – darunter die Fußball-WM in Russland, den Dieselskandal und den Brexit. Am stärksten störten ihn „politische Schnellschüsse“, wie er im Anschluss an seine Rede gegenüber der MAZ sagt: „Es wäre schön, wenn früher agiert würde, als dass wir nur noch reagieren können.“

Gerade die Gesetze um Brand- und Datenschutz seien seiner Meinung nach überstürzt verabschiedet worden. Da gebe es jetzt Einschränkungen, die mit der Realität nichts zu tun hätten und nicht fachkundig erstellt wurden. In seiner Rede hieß es zuvor in punkto Brandschutz: „Wie konnten wir bloß damals in einer Schule mit Holztreppe überleben?“

Verbindung durch den Sport

Aber es gibt auch eine Art von Schnellschüssen, die der Bürgermeister mag – zum Beispiel beim Fußball. Es war 2008, als er durch die Deutsche Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister (DFNB) des Städte- und Gemeindebunds Dietmar Späth kennenlernte, den Bürgermeister der Partnerstadt Muggensturm im Badischen Land. Oehme ist in der Mannschaft Torwart. Späth spielt im Sturm. „Wir haben uns durch den Sport kennengelernt und festgestellt, dass wir vieles gemeinsam haben“, sagt Späth.

Der „Gemischte Chor Schönwalde 1984“ sorgte für die musikalische Umrahmung. Quelle: Vivien Tharun

So seien beide etwa gleich alt ( Oehme ist Jahrgang 1962, Späth 1963 geboren), beide haben zur selben Zeit ihren Wehrdienst geleistet und feierten gerade ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. „Wir haben uns vom ersten Moment an verstanden“, sagt Späth. Und so kam es zu der Gemeindepartnerschaft – einer der ganz wenigen zwischen Brandenburg und Baden-Württemberg.

Reger Austausch

„Diese Partnerschaft ist grandios angenommen worden“, sagt Späth. Die Vereine der Gemeinden seien in regem Austausch und besuchten sich gegenseitig. Die ersten Besuche für dieses Jahr seien schon wieder geplant.

Von Vivien Tharun