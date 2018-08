Paaren im Glien

Mehr als 700 Starts in verschiedenen Wettkämpfen werden beim größten Landesbreitensportturnier Berlin-Brandenburgs vonstatten gehen beim Brandenburger Pferdesommer am Wochenende im MAFZ in Paaren im Glien. 161 Reiter, 125 Pferde und 325 Nennungen sind gemeldet in den Reitwettbewerben, dazu kommen 96 Gespanne und 140 Pferde. Auf vier Reitplätzen und Sonntag im Gelände des Erlebnisparks verteilen sich die Reit- und Pferdesportler. Während die ersten Fahrwettbewerbe bereits am Freitag ab 15 Uhr absolviert werden, können die Besucher am Wochenende jeweils ab 9 Uhr mit den Startern um Punkte und Zeiten mitfiebern.

Das sommerliche Familientreffen der Pferdefreunde bietet rund um die Turnierplätze ein Programm. Es gibt Ponys und Pferde zum Probereiten, Kinder können basteln, sich schminken lassen, Bungeespringen oder den Arche-Haustierpark aufsuchen.

Es gibt an Ständen am Rande der Turnierplätze Zubehör rund um den Pferdesport und Angeboten der Schlemmermeile mit Getränken wie das hauseigene Bier „Das 501“, Säfte und Limo der historischen Brauerei .

Samstagabend gegen 19 Uhr werden sich die Zuschauer vor der Tribüne am Großen Ring einfinden. Die Ostsee-Quadrille, deutschlandweit bekannt, zählt mit ihrer Show zu den Höhepunkten des dreitägigen Festes. Hindernisfahren verschiedener Anspannungen und die rasante Jagd um Punkte bei Flutlicht im Großen Ring werden bis in den Abend die Spannung im Kampf um den Jackpot hochhalten.

Wer Linedance mag und aktiv werden möchte: am Sonntag, ab 11 Uhr, bietet DJ-Nick im Panoramapavillon für alle Pferdesommerbesucher Line-Dance mit Workshop an.

Einlass zum Pferdesommer im MAFZ-Erlebnispark ist Samstag und Sonntag ab 8 Uhr, Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren zahlen 2 Euro. Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der Nummer 033230/740 und im Internet unter www.erlebnispark-paaren.de.

