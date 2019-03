Paaren im Glien

Kintana liegt entspannt in ihrem Körbchen, sie wird bestaunt und fotografiert, doch der Trubel um sie herum lässt sie kalt. Das elf Monate alte Ragdoll-Kätzchen ist ein besonderer Hingucker, denn ihre Augen sind groß, oval und strahlend blau. „Das ist einer von mehreren Standards dieser Rasse“, erklärte Preisrichterin Regine Appelt. Es ist die zweite Ausstellung, auf der Kintana zur Schau gestellt wird. „Sie ist wirklich sehr entspannt und ausgeglichen und total verschmust“, erzählte die Besitzerin Heike Nowak aus Berlin.

Zur Galerie Von der Hauskatze bis zur seltenen Rassekatze: im Erlebnispark Paaren waren sie alle zu sehen.

Voller Stolz präsentierten am Wochenende 70 Teilnehmer mit insgesamt 140 Katzen ihre Lieblinge in einer Katzenshow im MAFZ Paaren im Glien. „Eine Katzenshow ist immer eine Schönheitsshow, bei der auch die Zuchttauglichkeit, wenn alle Kriterien erfüllt sind, bescheinigt wird“, berichtete Burkhard Appelt, 1. Vorsitzender der Berliner Pro-Kat / Deutsche Pro-Kat − Verein für Katzenfreunde e. V.

Von Kurzhaar bis Langhaar

„Zur Ausstellung sind alle Katzen zugelassen, sowohl Rasse- als auch Hauskatzen. Sie müssen älter als zehn Wochen sein, dürfen nicht tragend und müssen gesund sein”, erklärte er. Neben zwei Hauskatzen konnten die Besucher der Ausstellung in Paaren auch Samtpfoten der Rassen Britisch Kurzhaar, Perser, Birma, Main Coon, norwegischen Waldkatzen, Bengal, Perser, Selkirk Rex Langhaar und viele andere mehr betrachten.

Bengal-Katze immer beliebter

Besonders erfreut war Burkhard Appelt über den regen Besucherstrom zur Rassekatzen-Ausstellung. Dem Publikum wurden verschiedene Rassen vorgestellt und erklärt. „Die Bengal-Katze wird immer beliebter“, sagte Regine Appelt.

Diese Rasse ist eine Kreuzung aus der asiatischen Leopardenkatze und einer Hauskatze, die Wildlook-Musterung konnte auf eine Hauskatze gezüchtet werden. Es seien sehr temperamentvolle Katzen, trotzdem anhänglich, kinderlieb und leicht zu halten. Sie mögen Wasser, spielen gerne darin und Baden oder Duschen macht ihnen auch nichts aus.

Russischer Clown stand Pate

Wasser mag auch Kater Oleg Popov. „Er mag es, gebadet zu werden“, erzählte lachend Catrin Kaun aus Berlin. Benannt wurde er nach dem berühmten russischen Clown und Pantomimen. Ihr Schmusetiger ist neun Monate alt, ein Selkirk Rex Langhaar und bereits Jugendchampion. Ein Standard ist hier das gelockte Fell. Seit zwölf Jahren züchtet sie nun Selkirks.

„Ich mag den tollen Charakter dieser Rasse, sie sind entspannt, verspielt und absolute Schmuser“, sagte sie. Oleg ist ein Homozygot, darauf sei sie besonders stolz. Beide Eltern des Katers haben das Locken-Gen an ihn vererbt, sodass alle seine Nachkommen gelockt sein werden.

Alle Tiere untersucht

Die Katzen wurden vor der Ausstellung und bereits vor dem Einlass von einem Veterinär untersucht, da nur gesunde Katzen zugelassen werden. Die Käfige müssen ein Maß von 70 mal 70 mal 70 Zentimetern für Einzelkäfige aufweisen, Doppelkäfige sind 1,40 Meter lang.

Betten, Höhlen, Kratzbäume

Auf der Messe in Paaren gab es aber nicht zur Katzen zu sehen, sondern auch Exponate für die getigerten Lieblinge zu kaufen. Von recht farbenfrohen Katzenbetten und Katzenhöhlen über buntes Spielzeug bis zu Pflegemitteln und Züchterbedarf war vieles vorhanden. Wer seinem Stubentiger aus Platzgründen keinen Kratzbaum bieten kann, der konnte vor Ort einen Kratzbogen erwerben. Diese werden auf den Boden gelegt und die Katze kann sich darauf austoben und die Krallen schärfen.

Lieblinge auf den Richtertisch

Bei einer internationalen Rassekatzenshow müssen mindestens fünf Preisrichter die Samtpfoten beurteilen, einer der Richter muss aus dem Ausland sein. In diesem Fall bewerteten Kampfrichter aus Deutschland und Frankreich die Tiere. Die Katzenbesitzer gehen mit ihrem Liebling zum Richtertisch und dort wird nach bestimmten Kriterien bestimmt, ob und wie gut die Standards der jeweiligen Rasse vorhanden sind.

Dieser Prozedur unterzogen sich auch Kerry und Thomas Wachs aus Dallgow-Döberitz mit ihren Tieren. Sie waren sichtlich aufgeregt, als ihre beiden Britisch Kurzhaarkatzen Daisy May und Victor begutachtet wurden. „Das ist schon sehr aufregend“, sagte Kerry Wachs, „wir sind schon sehr gespannt, wie unsere beiden Schätzchen bewertet werden.“ Als Züchter sind sie mit ihren Katzen so manches Mal unterwegs, sei es zur Grünen Woche in Berlin oder wie an diesem Wochenende zur Veranstaltung in Paaren im Glien.

Von Hannelore Berg