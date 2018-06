Paaren im Glien

„Die Harmonie und die Einheit zwischen Pferd und Reiter sind einfach phänomenal. Das ist hohe Kunst.“ Britta und Dirk Uelpenich aus Falkensee müssen nicht lange überlegen, was ihnen an der Pferdeshow der Ostsee-Quadrille gefällt. Am Freitag und Sonnabend füllten 75 Amateure und Freizeitreiter aus 14 Bundesländern, Luxemburg und Tschechien mit ihren 37 Pferden und 6 Ponys die Brandenburghalle des MAFZ-Erlebnisparks in Paaren mit dem Programm „Die 14. Nacht der schwarzen Perlen“.

Zur Galerie Im MAFZ-Erlebnispark Paaren feierte die Ostsee-Quadrille mit einer grandiosen Show ihr zwanzigjähriges Bestehen.

1998 war die Showgruppe mit damals acht Reitern von dem mittlerweile verstorbenen Ehepaar Manfred und Giselheid Claus aus Mecklenburg ins Leben gerufen worden. Die Ostsee-Quadrille ist Europas größte Showformation und die lackschwarzen Friesen sind immer noch das Kernstück und das Highlight jeder Show. Seit 2009 ergänzt um schneeweiße Iberer.

20 Schaubilder zum 20. Jubiläum

Passend zum 20-jährigen Bestehen der Ostsee-Quadrille, das am Wochenende im Erlebnispark Paaren gefeiert wurde, bekam das Publikum in einem dreistündigen Programm 20 verschiedene Schaubilder geboten. Angefangen von klassischer Reit- und Dressurkunst – die Pferde sind für die hohe Schule ausgebildet –, bis hin zu Stunt- und Fahrnummern sowie mystischen Elementen. Eine abschließende beeindruckende Feuer- und Lichtshow rundeten das vielfältige Programm ab, sodass wirklich alle Besucher auf ihre Kosten kamen.

Ein Pferdekarussell mit 28 Tieren

„Erinnern sie sich noch, wann sie das erste Mal ein Pferd gesehen haben?“, fragte die Moderatorin die Besucher zu Beginn. Im Zirkus, bei Tante Ilse und auf dem Karussell waren die Antworten. Und so sollten die Zuschauer die Auge schließen und ein wenig träumen, als ein Leierkastenmann zu spielen begann, und rund um ihn 28 Pferde in drei Kreisen ihre Runden drehten. Ein Pferdekarussell. Traumhaft.

Barocke Eleganz mit Friesen und Iberern

Barocke Eleganz zeigten dann vier iberische Schimmel und vier lackschwarze Friesen, die als eine der ältesten Pferderassen zum europäischen Kulturgut gehören. Friesen aus der niederländischen Provinz Friesland sind sogar die einzige Pferderasse des benachbarten Königreiches und wären Ende des 19. Jahrhunderts, als sie auf dem Land und als Kutschpferd nicht mehr gebraucht wurden, beinahe ausgestorben. So gehen die Stammbäume der heutigen Tiere auf gerade einmal drei Hengste zurück. Doch zu den sanften Klängen des „Ave Maria“ und Strauss „An der blauen Donau“ zeigten die Tiere, welche Sanftmut, Geduld und Dressurfähigkeit sie auszeichnen.

Feuer, Wasser, Luft – das Spiel der Elemente

Das Spiel mit den Elementen zeigte das Showteam „Excalibur“, deren Mitglieder nicht nur eine Feuershow präsentierten, sondern auch weiße Tauben durch die Lüfte schweben ließen und beim Spiel mit dem Wasser das extreme Vertrauen zwischen Pferd und Reiterin präsentierten. Ein komplett den Hallenboden bedeckendes blaues Tuch wurde von Helfern in Schwingungen versetzt, sodass das Pferd wie durch Wellen hindurchreiten musste.

Begeisterung im Publikum über so viel Reitkunst

Diese Nummer gefiel vor allem Kiara und Hanna aus Kremmen, die die Show sehr umfangreich fanden. Die Elfjährigen sind begeisterte Pferdenärrinen. Während Kiara auf einem Arabermischling reitet, saß Hanna schon mit drei Jahren das erste Mal im Sattel. „Das war toll geritten, das Pferd ist in der stressigen Situation ruhig geblieben“, lobte Hanna die Reiterin von Excalibur.

Stunts und Feuershow zum Abschluss

Keine Hektik und keine Gewalt, machten auch Uelpenichs aus, die sich schon seit November auf die Show gefreut hatten. Während der Pause genossen die Besucher die Schlemmermeile auf dem Erlebnispark-Gelände, um dann im zweiten Teil der Show eine Blues-Brothers-Sulky-Fahrquadrille, Trickreiten des Showteams „Comanchen“, den Hochzeits-Pas de Deux zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und die Abschlussformation der Friesen zu genießen. Eine perfekter Abend.

Von Ulrike Gawande