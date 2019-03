Schönwalde-Glien

Hier lässt es sich entspannt abhängen: In einem verfallenen Bunker im Schönwalder Naturschutzgebiet „ Muhrgraben mit Teufelsbruch“ hat der Verein Natur Hennigsdorf ein Zuhause für bis zu 200 Fledermäuse geschaffen. Hier können die Tiere ihren Nachwuchs großziehen und sogar überwintern. Denn die Temperatur in dem ehemaligen Aussichtsbunker, der als Beobachtungsposten des einstigen Fliegerhorsts diente, fällt nie unter null Grad. Für die nötige Wärmedämmung sorgte der Verein.

Wärmedämmung für einen ruhigen Winterschlaf

„Der Bunker lag frei und hatte große Fenster. Auch der Eingang war komplett offen, ein kleines Fahrzeug hätte locker hineingepasst“, erinnert sich Martina Wagner vom Verein. Jede Menge aufgeschütteter Sand, neues Mauerwerk, eine stabile Tür und kleine Einflug- und Belüftungsscharten sorgen für konstante Temperaturen und die notwendige Ruhe. „Die Fledermäuse halten etwa von Oktober bis April Winterschlaf und fahren ihren gesamten Organismus herunter. Werden sie gestört, haben sie im Zweifel nicht genug Energie, um durch den Winter zu kommen“, sagt Wagner.

Abgeschlossene Tür gegen unerwünschten Besuch

Und ganz unbekannt ist der Bunker in dem nach Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ausgewiesenen Naturschutzgebiet leider nicht, wie Graffiti-Kunstwerke auf den Innenwänden des Bunkers beweisen. „Dank der abgeschlossenen Tür kommt jetzt niemand mehr in das Winterquartier. Von Außengeräuschen lassen sich Fledermäuse normalerweise nicht stören – in der Zitadelle Spandau finden sogar Rockkonzerte in direkter Nähe zu einem Winterschlafplatz statt“, so Martina Wagner.

Bereits in diesem Jahr könnten die ersten Fledermausfamilien in den alten Bunker ziehen. Auf sie warten insgesamt 28 Hohlblocksteine, die an der Decke des ungenutzten Bauwerks befestigt wurden und die sie in Beschlag nehmen können. „Wie viele Tiere kommen und wann, ist jetzt noch nicht abzusehen. Sollten tatsächlich einige Tiere das Quartier beziehen, wird die Tür im Winter nur ein Mal geöffnet, um sie zu zählen“, so Wagner. Das gelbe Infoschild mahnt zur Rücksichtnahme.

2500 Euro für Material

Die Materialkosten von insgesamt 2500 Euro konnte der Verein mit Hilfe von Fördergeldern der Unteren Naturschutzbehörde stemmen, beim Aufschütten des Sandes, der komplett aus dem FFH-Gebiet stammt, unterstützte die Gemeinde. Zudem stecken viele Stunden ehrenamtliche Arbeit im neuen Fledermaus-Heim. Rund zehn verschiedene Arten der possierlichen Flugtiere kommen in der Region vor, schätzt Wagner. Morsche Bäume und die Futtervielfalt machen das Gebiet besonders attraktiv für sie.

Der Verein Natur Hennigsdorf mit aktuell 30 Mitgliedern setzt sich seit Mitte der 1990er-Jahre für den Naturschutz ein. Zum FFH-Gebiet „ Muhrgraben mit Teufelsbruch“ hat der Verein eine besondere Verbindung. „Wir kümmern uns seit 1995 um die Pflege einiger Flächen im FFH-Gebiet. Die Orchideenwiesen zum Beispiel können nicht von Schafen und Ziegen beweidet werden, da gibt es klare Vorgaben“, so Wagner. Vereinsmitglied Stefan Weise rückt dann mit dem Rasentraktor an, mäht einige Abschnitte sogar per Hand.

Knapp 700 Hektar FFH-Gebiet

Um den Rest der rund 110 Hektar Naturschutzgebiet auf Schönwalder Gemarkung kümmern sich die Schafe und Ziegen von Schäfer Olaf Kolecki aus Falkensee. 694 Hektar umfasst das gesamte Gebiet, das sich auch auf den Landkreis Oberhavel erstreckt.

Neben den verschiedenen Pflanzenarten und Insekten sind in dem Flachmoor auch Biber, Fischotter, Schlammpeitzger und viele Vogelarten zuhause, die der Naturschutzverein im Blick hat. Hans Remek, der sich zum Wohl der Fledermäuse um die Maurerarbeiten am alten Bunker gekümmert hat, schneidet im Naturschutzgebiet die Weiden. „Ich beschneide nie alle mit einem Mal, sondern immer im Wechsel. So werden die Nistplätze nicht gefährdet“, sagt Remek.

Großbauprojekt im Erlenbruch

Pflanzen und Tiere zu schützen, dürfte vor allem mit Hinblick auf das geplante Wohngebiet auf dem angrenzenden Erlenbruch-Gelände wichtiger werden, denn je. Massenhaft Jogger, Hundebesitzer und Spaziergänger würden das Leben im Naturschutzgebiet kräftig durcheinanderbringen, wie Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) prognostiziert.

Von Laura Sander