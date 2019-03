Schönwalde-Dorf

Die Untersuchung des Schönwalder Erlenbruchs ist weitestgehend abgeschlossen. Auf dem ehemaligen Fliegerhorst aus den 1930er-Jahren sollen 1500 Wohnungen entstehen. Ein Investor möchte das Gelände, nachdem es lange im Dornröschenschlaf gelegen hatte, neu beleben. Das Berliner Büro Jahn, Mack & Partner stellte am Sonntag am historischen Ort – der Mannschaftsküche am Langemarck-Ring – den überarbeiteten Plan für das Areal vor.

Mittlerweile sind die meisten Gebäude wie die ehemaligen Mannschaftsunterkünfte vom Wildwuchs befreit, einige Bäume wuchsen bereits durch die Dächer. Es ist das größte Projekt, das Schönwalde nach 1990 realisieren will.

1500 Wohneinheiten

Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) sagte: „Wir reden über einen neuen Ortsteil, und dieser soll 1500 Wohneinheiten bekommen. Das sind umgerechnet 3500 bis 4000 Einwohner. Hier entsteht ein eigenes Leben, und das muss jedem bewusst sein, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Alles, was wir jetzt am Anfang vergessen, muss nachher die Gemeinde bezahlen. Deshalb wird es auch ein spannendes Thema mit dem Investor sein“, so Oehme.

„Bei Themen wie Kita oder Schulerweiterung sind wir uns einig, aber gibt auch Sachen, da sind wir gar nicht einig. Aber es ist ein lebender, wachsender Prozess“, so der Bürgermeister. Er sprach von spannenden Themen: Angefangen bei der Bushaltestelle, über den Kreuzungspunkt an der L 20, bis hin zum Laden, Dorfgemeinschaftshaus, Kita, Schulneubau: Es gebe nichts, was es nicht gibt, was angesprochen werden müsse, so Oehme.

Mindestens eine große Kita nötig

Nadine Fehlert vom Planungsbüro bearbeitet die vorbereitenden Untersuchungen für das Gebiet. „Es muss mindestens eine große Kita gebaut werden mit etwa 120 Plätzen. Auch die Grundschule in Schönwalde-Siedlung muss erweitert werden. Dazu wird es einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor geben, den die Gemeinde derzeit aushandelt, damit die Kostenbeteiligung an dem Ausbau sichergestellt wird“, so Fehlert.

Der ehemalige Fliegerhorst im Erlenbruch in Schönwalde Quelle: Norbert Faltin

Zum Thema Oberschulstandort werden derzeit Gespräche mit dem Landkreis geführt. Der teilte mit, dass die meisten Schüler nach Falkensee zur Oberschule gehen werden, aber auch im Umland seien Kapazitäten vorhanden. Der ÖPNV müsse verbessert werden und ebenso die Radwegeanbindung nach Hennigsdorf.

Strukturen bleiben erhalten

Insgesamt sollen die Funktionszusammenhänge wie Infrastruktur und Nahversorgung mit den Planungen verbessert werden. „Bei den Ergänzungsbauten wird es sich um Mehrgeschossbauten handeln, nicht um Einfamilienhäuser“, unterstrich die Planerin.

„Seit 2005 gibt es einen rechtskräftigen Bebauungsplan“, erläuterte Gaston Klaeß vom Planungsbüro. Seitdem habe sich auf dem Gelände kaum etwas getan. „Die Bebauungsstrukturen bleiben in der Überarbeitung des Plans weitestgehend erhalten, die prägenden Bestandsbauten werden über diesen B-Plan gesichert. Dabei soll ein allgemeines Wohngebiet und im Zentrum ein urbanes Gebiet mit Nutzungszahlen von 10 000 Quadratmeter Geschossfläche entstehen. Dort sollen Dienstleistungs- und Versorgungsstrukturen entstehen, nicht jedoch so genannte störende oder laute Gewerbe wie Logistiker oder ein Sägewerk“, so Klaeß.

Städtebaulicher Vertrag in Arbeit

Altlasten und Munitionsfunde sind nicht zu befürchten. „Bisher sieht es gut aus. Sobald Grabungen stattfinden werden, wird alles baugutachterlich untersucht“, betonte er.

Der städtebauliche Vertrag indes verpflichtet den Bauvorhabenträger, die Erschließungskosten wie Straßenbau, das Anlegen von Grünflächen oder Folgekosten für die soziale Infrastruktur zu übernehmen. „Goldene Straßen wird es aber nicht geben“, so der Planer.

Oehme wirbt für neuen Bahnhof

Oehme warb abschließend für einen neuen Bahnhof zwischen Bötzow und Schönwalde. „Wenn hier wirklich so viele Leute hinkommen, und wir den Verkehr wirklich von der Straße herunternehmen wollen, müssen wir den Menschen Angebote bringen. Und das kann nicht sein: Steigt um auf euer Fahrrad!“

Die Pläne für die vorbereitenden Untersuchungen zur Sanierung und das integrierte Quartiersentwicklungskonzept sind aktuell für Behörden und Öffentlichkeit im Bauamt einzusehen.

Von Norbert Faltin