Schönwalde-Glien

Seit nunmehr 20 Jahren kämpft der Verein zur Erhaltung und Förderung des Charakters von Schönwalde/Havelland (EFCS) dafür, dass die Gemeinde Schönwalde, trotz stetigem Zuzug, ihr Bild einer Waldsiedlung nicht verliert. „Das ist es doch, was die Siedlung ausmacht und das müssen wir erhalten“, sagt die Vereinsvorsitzende Sabine Kondziella. An diesem Sonnabend feiert der Verein im Rahmen des Siedlungsfestes sein Jubiläum. Das ist für die Mitglieder ein geeigneter Anlass um zurückzuschauen.

Idylle statt Fußballplatz

„Alles hat eigentlich damit begonnen, dass vor 20 Jahren ein Fußballplatz am Strandbadgelände gebaut werden sollte“, erzählt Gründungsmitglied Christian Kaiser. Für den Bau hätten Bäume gefällt werden müssen. Statt nur zu meckern, haben die Vereinsmitglieder seinerzeit einen Gegenvorschlag unterbreitet.

„Zu dieser Zeit gab es im Erlenbruch noch ein Stadion, das man hätte weiterentwickeln können“, so Kaiser. Dann wäre das Standbad in seiner Form erhalten gebelieben. Um den See herum wäre so Platz für Sitzgelegenheiten oder ein Schachfeld gewesen, das für alle Schönwalder Bürger und Gäste zugänglich gewesen wäre. „Diese Idee hat aber kein Gehör gefunden“, so Kaiser.

In einer gemeinsamen Aktion mit Geflüchteten haben die Vereinsmitglieder den Schwanenweiher gepflegt. Quelle: privat

Von Rückschlägen haben sich die Vereinsmitglieder in der Vergangenheit nie einschüchtern lassen, wurde doch schließlich auch vieles erreicht. Eines der erfolgreichsten Projekte des Vereins war die Aufwertung des Schwanenweihers. „Wir haben damals zunächst alles beräumt, Schlacke abgetragen und dabei teilweise auch Kühlschränke gefunden“ erinnert sich Schatzmeister Rudolf Kondziella. Später entstanden Wege und ein Boulefeld. Heute sei der Schwanenweiher ein beliebter Treffpunkt in Schönwalde. „Dabei versuchen wir das Gelände so gut zu pflegen, wie wir können“, betont Kondziella.

Umwelttag ist ein fester Termin

Seit 2004 hat sich der Verein zudem immer am Umwelttag beteiligt. Dabei haben die Mitglieder neben dem Aufsammeln von Müll auch immer wieder eigene kleine Aktionen durchgeführt. So wurden zum Beispiel junge Asylbewerber in soziale Aktivitäten in der Gemeinde einbezogen, wie etwa bei der Pflege des Schwanenweihers oder beim anbringen neuer Nistkästen.

Waldcharakter muss erhalten bleiben

Auch, wenn es das oberste Ziel des Vereins ist, den Waldcharakter de Siedlung zu erhalten, stellen sich die Mitglieder, die aus vielen Einheimischen und zugezogenen Schönwaldern bestehen, nicht grundsätzlich gegen eine städtebauliche Entwicklung. Diese sollte nur in einem bestimmten Rahmen stattfinden. So hofften die Mitglieder beim Bau zweier Supermärkte, dass die Parkplätze mit Schatten spendenden Bäumen bepflanzt werden.

Siedlungsfest am Sonnabend Wie schon in den vergangenen Jahren hat sich der verein einige Attraktionen für das Siedlungsfest überlegt. So wird es ab 12.30 Uhr verschiedene Touren mit dem Zille-Bus geben. Von dessen offenem Oberdeck die Siedlung entdeckt werden kann. Das Fest beginnt schon um 12 Uhr mit einem Flohmarkt auf der Festwiese, in der Berliner Allee 7-9. Organisiert wird das Fest vom Ortsbeirat Schönwalde-Siedlung. Auf die Besucher warten neben einem Kinderkarussell und einem Weinstand auch Aufführungen der Kita Waldeck und Sonnenschein. Um 14 Uhr tritt rbb-Moderator Ulli Zelle mit seiner Band auf. Ab 18.30 Uhr gibt es Live-Musik mit „Rock 59“. Der Abend klingt bei einer Open-Air-Party mit Lasershow aus.

„Heute hat man dort riesige Betonflächen, auf denen man es im Sommer nicht aushält“, so Kaiser. Immer wieder beobachte er, wie viele Autofahrer ihre Fahrzeuge in der Nähe des angrenzenden Waldes parken. „Wir wünschen uns, dass sich die Gemeinde ihres besonderen Charakters mehr bewusst wird und dafür auch einsteht, wenn es um Bauvorhaben geht“, betont Sabine Kondziella.

Verein plant einen Kletterpark

Gerade plant der Verein schon wieder ein neues Projekt. „Wir wollen gerne einen Kletterparkour für Jugendliche errichten“, so Kondziella. Dieser soll aus Sicherheitsgründen nicht sehr hoch, aber dafür jedem zugänglich sein und zwischen bestehenden Bäumen installiert werden.

Von Danilo Hafer