Schönwalde-Glien

Mehr als 500 Menschen haben sich am vergangenen Wochenende zum gemeinsamen Frühjahrsputz in der Gemeinde Schönwalde-Glien getroffen. So wie die achtjährige Matthea und die zehnjährige Luise in Grünefeld, sammeln Mitglieder von Gruppen, Vereinen und Initiativen Müll im gesamten Gemeindegebiet. Auch die nachhaltige Kunstaktion zur Müllvermeidung kam gut an.

60 Kubikmeter Müll kamen zusammen

Beim Projekt „ Müll dein Bild“ konnten Kinder und Jugendliche den im Wald gefundenen Müll gestalterisch auf einer Baumscheibe arrangieren. Die 13 Kunstwerke, die entstanden sind, werden nun als Warnschilder an exponierten Stellen im Forst aufgestellt. Insgesamt sammelten die fleißigen Helfer mehr als 60 Kubikmeter Müll.

Von MAZonline